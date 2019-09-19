Как бегать правильно? Советы чемпионки по лёгкой атлетике и спортивного чиновника

Бег – всеми любимое и всем знакомое занятие с детства. Позже для кого-то это становится возможностью покорить олимпийские вершины, а для кого-то так и остается мечтой.
Чемпионка Европы по лёгкой атлетике Ольга Мазурёнок признаётся, что ещё в начальной школе поняла – бег будет частью её жизни. «Золото» на марафоне Чемпионата Европы 2018 года в Берлине и первое место марафона в Дюссельдорфе – эти победы говорят сами за себя. В этом году спортсменка активно участвует в благотворительных проектах, а также тренирует и вдохновляет многих участников Минского полумарафона, сообщили в программе «Большой город».
Ольга Мазурёнок, чемпионка Европы по легкой атлетике:
Если вы вышли на старт полумарафона, вы должны быть уверены, что вы достаточно хорошо подготовлены – ваша сердечно-сосудистая система, психологическая, так скажем, в настрое. Самое главное – не начинать быстро, потому что кураж, движ… Нужно успокоиться, и 2 километра себя сдерживать – пусть все бегут. Тише едешь, дальше будешь – это не для профессионалов, но для любителей имеет место быть.
И если самый масштабный забег этого года вы пропустили, можно начать готовиться к следующему Минскому полумарафону уже сегодня. Как пробежать достойно? Помимо силовых и кардио-тренировок, известная спортсменка даёт ещё пару полезных советов.
Ольга Мазурёнок:
Если же вы провели слишком мало времени на тренировках, то лучше, всё-таки, выбрать дистанцию поменьше. Насытить свой организм водой, чистой питьевой за день до старта, углеводами, чтобы у вас была сила и энергия – топливо, на чем вы будете бежать. Сон, безусловно, является очень важной и неотъемлемой частью. Выспитесь хотя бы 10 часов.
Какие условия необходимо соблюдать, чтобы не получить травму во время занятия бегом?
Сергей Будник, главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Конечно, правила есть. Самое главное – это свое самочувствие, как ты себя чувствуешь во время бега. Если ты чувствуешь усталость, то, конечно, нужно отдохнуть. Если ты чувствуешь какой-то дискомфорт во время бега в кроссовках, форме – тоже надо на это посмотреть и решить эти проблемы, чтобы они ничем не мешали. Потому часто из-за неправильного такого подхода потом получаются различные травмы. В городе здесь очень много плитки. Конечно, должны быть и кроссовки на высокой подошве. Потому что суставы, которые травмируются, – очень сложно потом их восстанавливать в той форме, в которой они были до занятия легкой атлетикой. Мы улучшаем сердечно-сосудистую систему, а с другой стороны могут быть различные травмы.
Где лучше заниматься бегом в городских условиях?
Сергей Будник:
Лучше всего в парке. Мне, например, больше всего нравится Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике, который на Калиновского.