Как бегать правильно? Советы чемпионки по лёгкой атлетике и спортивного чиновника

Бег – всеми любимое и всем знакомое занятие с детства. Позже для кого-то это становится возможностью покорить олимпийские вершины, а для кого-то так и остается мечтой.

Чемпионка Европы по лёгкой атлетике Ольга Мазурёнок признаётся, что ещё в начальной школе поняла – бег будет частью её жизни. «Золото» на марафоне Чемпионата Европы 2018 года в Берлине и первое место марафона в Дюссельдорфе – эти победы говорят сами за себя. В этом году спортсменка активно участвует в благотворительных проектах, а также тренирует и вдохновляет многих участников Минского полумарафона, сообщили в программе «Большой город».