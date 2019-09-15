Прямой эфир

Победительница Минского полумарафона-2019: «Наконец-таки я выиграла, поэтому я счастлива»

15 сентября 2019 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пятый юбилейный Минский полумарафон поставил сразу несколько рекордов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победительница Минского полумарафона-2019: «Наконец-таки я выиграла, поэтому я счастлива»-1

Максимальное количество участников и минимальное время в пути. Наши бегуны выиграли на дистанции 10,5 километров. Девушки и вовсе заняли сразу все три первых призовых места. Быстрее всех отрезок в 21 километр и 100 метров преодолела белоруска Нина Савина. У мужчин победу праздновал представитель Эритреи.

Победительница Минского полумарафона-2019: «Наконец-таки я выиграла, поэтому я счастлива»-4

Нина Савина, победительница Минского полумарафона-2019:
Ежегодно я участвую тут, и не удавалось мне – то вторая, то третья, то четвертая. И тут наконец-таки я выиграла, поэтому я счастлива.

Вадим Девятовский: люди говорят бегу «да»

Призовой фонд Минского полумарафона – более 120 тысяч рублей.

Победительница Минского полумарафона-2019: «Наконец-таки я выиграла, поэтому я счастлива»-7

Их разделили между победителями на основных дистанциях, а каждый участник покинул беговую дорожку с памятной медалью.

«Там такая кайфовая атмосфера!» Корреспонденты СТВ пробежали Минский полумарафон

Закрыл Минский полумарафон детский забег на 500 метров. В 2019 году он впервые прошел на взрослой площадке и собрал более 2000 маленьких легкоатлетов. На финише бегунов с медалями встречали родители.

Победительница Минского полумарафона-2019: «Наконец-таки я выиграла, поэтому я счастлива»-10

# Минский полумарафон # Нина Савина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Люди говорят бегу «да». Первые итоги юбилейного Минского полумарафона
15 сентября 2019 11:33

Люди говорят бегу «да». Первые итоги юбилейного Минского полумарафона

Хассан Мустафа: не только чемпионат мира по гандболу, можно проводить даже Олимпийские игры
14 сентября 2019 20:14

Хассан Мустафа: не только чемпионат мира по гандболу, можно проводить даже Олимпийские игры

Минская «Юность» проиграла «Шахтёру». «Нужно вернуть ту игру, в которую мы играли»
14 сентября 2019 20:12

Минская «Юность» проиграла «Шахтёру». «Нужно вернуть ту игру, в которую мы играли»