Александр Седнёв стал главным тренером брестского «Руха»

Новости Беларуси. Известный белорусский тренер Александр Седнев назначен главным тренером футбольного клуба «Рух». Он заменил на этой должности Андрея Зыгмантовича, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Со следующего сезона команда из Бреста будет выступать в Высшей лиге отечественного чемпионата. Контракт с наставником подписан по схеме 1+2. Помогать Седневу будут Андрей Челмодеев, Александр Демешко и Андрей Цеван. Последним местом работы белорусского тренера был казахстанский «Актобе».