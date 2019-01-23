Открытие чемпионата Европы по фигурному катанию-2019 пройдёт 23 января на льду «Минск-Арены»

Новости Беларуси. Большой праздник спорта вновь пришел в Беларусь. Минск принимает чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение шести дней болельщики смогут оценить мастерство сотни талантливейших фигуристов континента. А также поболеть за наших, ведь конкурировать с ними станут спортсмены из Франции, Испании и России, которые нередко занимают призовые места. Олимпийская чемпионка Алина Загитова прибыла в Минск для участия в ЧЕ

В эти дни в «Минск-Арене» проходили официальные тренировки, а уже вечером 23 января состоится торжественная церемония открытия на льду, после чего с короткой программой выступят пары.