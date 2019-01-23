Прямой эфир

Открытие чемпионата Европы по фигурному катанию-2019 пройдёт 23 января на льду «Минск-Арены»

23 января 2019 06:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Большой праздник спорта вновь пришел в Беларусь. Минск принимает чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие чемпионата Европы по фигурному катанию-2019 пройдёт 23 января на льду «Минск-Арены»-1

В течение шести  дней болельщики смогут оценить мастерство сотни талантливейших фигуристов континента. А также поболеть за наших, ведь конкурировать с ними станут спортсмены из Франции, Испании и России, которые нередко занимают призовые места.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прибыла в Минск для участия в ЧЕ

Открытие чемпионата Европы по фигурному катанию-2019 пройдёт 23 января на льду «Минск-Арены»-4

В эти дни в «Минск-Арене» проходили официальные тренировки, а уже вечером 23 января состоится торжественная церемония открытия на льду, после чего с короткой программой выступят пары.

Открытие чемпионата Европы по фигурному катанию-2019 пройдёт 23 января на льду «Минск-Арены»-7

В последующие дни можно будет увидеть как короткую программу в исполнении мужчин, так и произвольный танец. Завершит же масштабные мероприятия яркий и большой гала-концерт.

Как судьи оценивают выступления фигуристов? Разбираемся с рефери Екатериной Серовой

# Фигурное катание # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Снежный снайпер». Команда Рогачёвского района заняла 1 место в командном зачёте среди сборных Гомельской области
22 января 2019 19:38

«Снежный снайпер». Команда Рогачёвского района заняла 1 место в командном зачёте среди сборных Гомельской области

«Снежный снайпер». Юные биатлонисты вышли на старт в Минске
22 января 2019 18:50

«Снежный снайпер». Юные биатлонисты вышли на старт в Минске

Алина Загитова провела тренировку перед стартом чемпионата Европы: 5 фото
22 января 2019 10:07

Алина Загитова провела тренировку перед стартом чемпионата Европы: 5 фото