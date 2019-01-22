Прямой эфир

«Снежный снайпер». Юные биатлонисты вышли на старт в Минске

22 января 2019 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На лыжероллерной трассе в Веснянке стартовал самый масштабный турнир среди детей и подростков по биатлону на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Снежный снайпер». Юные биатлонисты вышли на старт в Минске-1

Сильнейших определяют в трёх возрастных категориях. Самым юным – 11 лет. Они должны пробежать 3 круга по 800 метров. Средняя и старшая группа преодолевали дистанции в 1 километр и более.

«Снежный снайпер». Юные биатлонисты вышли на старт в Минске-4

Несмотря на то, что это соревнования среди любителей, условия максимально приближены к турнирам профессионального уровня. За выход в финал республиканских соревнований, которые пройдут в феврале в Раубичах, сразились 50 школьников.

«Снежный снайпер». Юные биатлонисты вышли на старт в Минске-7

Сергей Дорожко, тренер по биатлону СДЮШОР профсоюзов по зимним видам спорта:
Дети эти не занимаются в спортивных секциях по биатлону, лыжным гонкам. Но будут пробовать себя в новом виде спорта. Это направление перспективно, его надо развивать.

# Биатлон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алина Загитова провела тренировку перед стартом чемпионата Европы: 5 фото
22 января 2019 10:07

Алина Загитова провела тренировку перед стартом чемпионата Европы: 5 фото

Алина Загитова главный претендент на победу на ЧЕ в Минске – Илья Авербух
22 января 2019 07:47

Алина Загитова главный претендент на победу на ЧЕ в Минске – Илья Авербух

Областной тур республиканских соревнований «Снежный снайпер» стартовал в Витебске
22 января 2019 07:14

Областной тур республиканских соревнований «Снежный снайпер» стартовал в Витебске