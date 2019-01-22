«Снежный снайпер». Юные биатлонисты вышли на старт в Минске

Новости Беларуси. На лыжероллерной трассе в Веснянке стартовал самый масштабный турнир среди детей и подростков по биатлону на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сильнейших определяют в трёх возрастных категориях. Самым юным – 11 лет. Они должны пробежать 3 круга по 800 метров. Средняя и старшая группа преодолевали дистанции в 1 километр и более.

Несмотря на то, что это соревнования среди любителей, условия максимально приближены к турнирам профессионального уровня. За выход в финал республиканских соревнований, которые пройдут в феврале в Раубичах, сразились 50 школьников.