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«Снежный снайпер». Команда Рогачёвского района заняла 1 место в командном зачёте среди сборных Гомельской области

22 января 2019 19:38
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Новости Беларуси. Полным триумфом команды Рогачевского района завершились соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» среди команд крупнейших районов Гомельской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Снежный снайпер». Команда Рогачёвского района заняла 1 место в командном зачёте среди сборных Гомельской области-1

«Снежный снайпер». Команда Рогачёвского района заняла 1 место в командном зачёте среди сборных Гомельской области-3

«Снежный снайпер». Команда Рогачёвского района заняла 1 место в командном зачёте среди сборных Гомельской области-5

Восемь наград в личном зачете гарантировали первое место в командном. Итоги подвели по результатам двух этапов: неделю назад сильнейших определяли в спринте, 22 января состоялся второй этап – эстафета. На втором месте Жлобин, третьими стали школьники Светлогорского района. 

Ульяна Каморникова, участник соревнований (Рогачевский район):
Безусловно, я довольна своим результатом. Трасса никому не давалась легко, но мы старались. Думаю, это видно: у всех есть призовые места.    

«Снежный снайпер». Команда Рогачёвского района заняла 1 место в командном зачёте среди сборных Гомельской области-8

«Снежный снайпер». Команда Рогачёвского района заняла 1 место в командном зачёте среди сборных Гомельской области-10

Юрий Сачивко, главный судья соревнований: 
Очень подготовленные дети, с хорошим, подготовленным инвентарем. Лыжи смазаны, сервисмены сработали хорошо. Поэтому и результаты хорошие.

Окончательный состав областной команды определится 24 января.

«Снежный снайпер». Команда Рогачёвского района заняла 1 место в командном зачёте среди сборных Гомельской области-13

«Снежный снайпер». Команда Рогачёвского района заняла 1 место в командном зачёте среди сборных Гомельской области-15

А вот в Минске отбор в самом разгаре: со спринтов начали соревновательную программу девочки. У Анастасии Поповой перед соперницами есть небольшое преимущество: помимо тренера, биатлону ее учит папа – олимпийский чемпион Александр Попов.

«Снежный снайпер». Команда Рогачёвского района заняла 1 место в командном зачёте среди сборных Гомельской области-18

Анастасия Попова, участница соревнований:
Он давал мне советы по технике лыжного хода и потехнике стрельбы. Я очень усердно готовилась: много каталась на лыжах и стреляла.

«Снежный снайпер». Команда Рогачёвского района заняла 1 место в командном зачёте среди сборных Гомельской области-21

«Снежный снайпер». Команда Рогачёвского района заняла 1 место в командном зачёте среди сборных Гомельской области-23

# Биатлон # Юрий Сачивко # Фотофакт

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