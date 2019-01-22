«Снежный снайпер». Команда Рогачёвского района заняла 1 место в командном зачёте среди сборных Гомельской области

Новости Беларуси. Полным триумфом команды Рогачевского района завершились соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» среди команд крупнейших районов Гомельской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Восемь наград в личном зачете гарантировали первое место в командном. Итоги подвели по результатам двух этапов: неделю назад сильнейших определяли в спринте, 22 января состоялся второй этап – эстафета. На втором месте Жлобин, третьими стали школьники Светлогорского района.

Ульяна Каморникова, участник соревнований (Рогачевский район):

Безусловно, я довольна своим результатом. Трасса никому не давалась легко, но мы старались. Думаю, это видно: у всех есть призовые места.