«Снежный снайпер». Команда Рогачёвского района заняла 1 место в командном зачёте среди сборных Гомельской области

Новости Беларуси. Полным триумфом команды Рогачевского района завершились соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» среди команд крупнейших районов Гомельской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Полным триумфом команды Рогачевского района завершились соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» среди команд крупнейших районов Гомельской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Восемь наград в личном зачете гарантировали первое место в командном. Итоги подвели по результатам двух этапов: неделю назад сильнейших определяли в спринте, 22 января состоялся второй этап – эстафета. На втором месте Жлобин, третьими стали школьники Светлогорского района.
Ульяна Каморникова, участник соревнований (Рогачевский район):
Безусловно, я довольна своим результатом. Трасса никому не давалась легко, но мы старались. Думаю, это видно: у всех есть призовые места.
Юрий Сачивко, главный судья соревнований:
Очень подготовленные дети, с хорошим, подготовленным инвентарем. Лыжи смазаны, сервисмены сработали хорошо. Поэтому и результаты хорошие.
Окончательный состав областной команды определится 24 января.
А вот в Минске отбор в самом разгаре: со спринтов начали соревновательную программу девочки. У Анастасии Поповой перед соперницами есть небольшое преимущество: помимо тренера, биатлону ее учит папа – олимпийский чемпион Александр Попов.
Анастасия Попова, участница соревнований:
Он давал мне советы по технике лыжного хода и потехнике стрельбы. Я очень усердно готовилась: много каталась на лыжах и стреляла.