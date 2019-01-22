Алина Загитова провела тренировку перед стартом чемпионата Европы: 5 фото

Фигуристка Алина Загитова провела тренировку на льду «Минск-Арены» перед стартом Чемпионата Европы по фигурному катанию.

Олимпийская чемпионка отрабатывала элементы. 23 января на турнире с короткой программы женского одиночного катания начнутся соревнования. Основными соперницами Загитовой станут соотечественницы – Софья Самодурова и Станислава Константинова. Вечером того же дня пройдет церемония открытия.

Мы собрали несколько фото с тренировок титулованной спортсменки из фан-аккаунтов Алина Загитовой в соцсетях.

Алина Загитова прилетела в Минск вечером 21 января. Видео смотрите здесь.