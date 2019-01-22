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Алина Загитова провела тренировку перед стартом чемпионата Европы: 5 фото

22 января 2019 10:07
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Фигуристка Алина Загитова провела тренировку на льду «Минск-Арены» перед стартом Чемпионата Европы по фигурному катанию.  

Олимпийская чемпионка отрабатывала элементы. 23 января на турнире с короткой программы женского одиночного катания начнутся соревнования. Основными соперницами Загитовой станут соотечественницы – Софья Самодурова и Станислава Константинова. Вечером того же дня пройдет церемония открытия.  

Мы собрали несколько фото с тренировок титулованной спортсменки из фан-аккаунтов Алина Загитовой в соцсетях.  

Алина Загитова прилетела в Минск вечером 21 января. Видео смотрите здесь.   

К слову, Илья Авербух назвал Алину Загитову – главным претендентом на победу на турнире (читать далее).  

Алина Загитова провела тренировку перед стартом чемпионата Европы: 5 фото -1

Скриншот из видео со страницы instagram.com/_figure_skating_fans

Алина Загитова провела тренировку перед стартом чемпионата Европы: 5 фото -3

Скриншот из видео со страницы instagram.com/_figure_skating_fans

Алина Загитова провела тренировку перед стартом чемпионата Европы: 5 фото -5

Фото: instagram.com/50_shades_of_skaters

Алина Загитова провела тренировку перед стартом чемпионата Европы: 5 фото -7

Фото: instagram.com/alinazagitovateam

Алина Загитова провела тренировку перед стартом чемпионата Европы: 5 фото -9

Фото: instagram.com/teamzagitovaofficial

# Фигурное катание # Алина Загитова # Фотофакт

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