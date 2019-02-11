Татьяна Пучек о выходе в полуфинал Fed Cup: «Они полностью выполнили мою установку, идеально провели матч»

Новости Беларуси. Белорусские теннисистки второй раз в истории вышли в полуфинал мировой группы Кубка Федерации. Соперником наших девушек по 1/2 будет сборная Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски в четвертьфинальном матче обыграли в Брауншвейге Германию. В стартовом поединке противостояния победный тон задала Александра Саснович. Затем ее поддержала подруга по команде и первый номер страны Арина Соболенко. Именно она принесла в копилку сборной 2 очка. Победную точку в этой саге поставил белорусский дуэт Виктории Азаренко и Лидии Морозовой – 4:0.

Дальше наши девушки отправляются на турниры в Дохе и Дубае, а вот Виктория Азаренко сыграет на соревнованиях в США. На родину возвратился капитан команды Татьяна Пучек. Она поделилась своим мнением о будущих соперницах.

Татьяна Пучек, капитан женской команды Беларуси по теннису:

Конечно, девчонки молодцы. Они полностью выполнили мою установку, идеально провели матч. Доставили огромную радость всем болельщикам тенниса и мне в особенности. Поберегли мое здоровье.

Они, конечно, наш авангард. Но за ними стоит очень много людей, которые помогают. У нас очень слаженная команда.