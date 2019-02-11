Достичь высот, чтобы выступать на арене. Турнир «Золотая шайба» стартовал в Минске

Новости Беларуси. Турнир «Золотая шайба» определит лучшую дворовую хоккейную команду столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 11 февраля, на льду «Чижовка-Арены» дан старт городских соревнований. Участвуют девять команд, которые прошли предварительный отбор в районах Минска. Борьба за место на пьедестале действительно напряженная.

Сегодня клюшки скрестили команды «Беркут» Фрунзенского района и «Медведь» Московского, а также «Торнадо» Заводского района и «Олимпия» Первомайского. Для этих ребят хоккей – не просто игра. Пока хоть и не профессионально, но с каждой заброшенной шайбой они приближают свою детскую мечту – стать выдающимися спортсменами.

Александр Баранчук, участник городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»: Уже третий год играю на таких соревнованиях. Нравится, уже хорошо катаюсь. Я даже не представлял раньше, что буду выступать на таких соревнованиях.

Ярослав Суринов, участник городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»: Дух, как и у всех, мощный. Будем стараться всех выигрывать. Постараться меньше голов пропускать.

Роман Бондарук, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Большинство инициатив исходит от ребят, так как сейчас в Республике Беларусь очень хорошо реализовывается хоккей, поэтому ребята очень хотят участвовать. А ребята-болельщики приходят, так как некоторые из них тоже хотят участвовать, но не таком высоком уровне. Некоторые только начинают тренироваться, поэтому еще не достигли тех высот, чтобы выступать на арене.

Команды из каждого района будут сражаться за звание лучшей на протяжении недели. Главная интрига городских соревнований по хоккею «Золотая шайба» разрешится 19 февраля. После финала победители турнира представят Минск на встрече с командами, ставшими сильнейшими в каждой из областей Беларуси.