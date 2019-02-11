Матчи в амфитеатре, тюрьме и на Красной площади. Самые необычные места хоккейных баталий – в подборке СТВ

Как вы думаете, где могут играться матчи? «Традиционно, на катках», – ответите вы и будете правы. Случаются матчи и на открытом воздухе. А где еще? Необычные места сражений ледовых дружин – в нашей подборке. В США в середине прошлого века матч состоялся в тюрьме. Причем команде заключенных противостояли настоящие профессиональные хоккеисты. Кстати, лед хозяева полировали зубными щетками, после чего гости признавали, что такой качественной поверхности нигде до этого не встречали.

А вот матч, который проходил семь лет назад в Хорватии, таким достижением похвастаться не мог. Ведь организаторы решили провести встречу в амфитеатре. Однако ко времени игры температура воздуха поднялась до +17. Несмотря на это, благодаря действиям технических специалистов, матч все же состоялся.

Не менее оригинальной идеей можно считать и замысел провести хоккейный поединок в центре Красной площади Москвы. Тем не менее, невзирая на всю необычность встречи, 4-тысячного аншлага собрать так и не удалось. В чем причина – низкой температуре (почти –15 градусов) или дате проведения (сразу после новогодних праздников) – решайте сами.

Есть еще один экзотичный матч, который и вовсе был закрыт для зрителей. Виной тому – место проведения. Команды решили встретиться на поверхности самого глубокого озера в мире. Организаторы боялись, что лед не выдержит наплыва болельщиков, поэтому встреча прошла не то что при пустых, а и вовсе без трибун.

А вот на мате во французском Лионе проблем с трибунами не было. Наоборот, эта встреча собрала рекордное количество зрителей. И это неудивительно, ведь не так часто можно встретить ледовую площадку на футбольном стадионе.

Но еще более неожиданным местом для хоккейной коробки можно считать площадь Конституции в мексиканском Мехико. Страна, для которой хоккей – не менее экзотичный вид спорта, чем крикет для Беларуси. Интересно, что в этой встрече клюшки скрестили не матерые хоккеисты, а две юниорские сборные.