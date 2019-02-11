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Определился соперник белорусских теннисисток в полуфинале Кубка Федерации

11 февраля 2019 06:47
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Новости Беларуси. В полуфинале Мировой группы Кубка Федерации белорусские теннисистки сразятся с австралийскими спортсменками.  

Определился соперник белорусских теннисисток в полуфинале Кубка Федерации-1

Фото: instagram.com/veralapko  

В четвертьфинале Австралия играла против США. Счёт между теннисистками этих стран составил 3:2. Стоит упомянуть, что австралийки становилась чемпионками 7 раз, а американки – 18 раз. Кроме того, в 2017 году именно сборная США победила сборную Беларуси в финале КФ, а вот с австралийками белорускам ещё не доводилось встречаться в рамках этого турнира.  

Беларусь в четвертьфинале всухую одолела Германию, выиграв четыре матча из четырёх. Встреча со сборной Австралии пройдёт на её территории 20-21 апреля.  

Определился соперник белорусских теннисисток в полуфинале Кубка Федерации-4

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna  

Если белоруски победят, то им предстоит сразиться с представительницами Франции или Румынии. К слову, румынки в четвертьфинале победили действующих чемпионок КФ – чешек.  

# Теннис

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