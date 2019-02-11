Определился соперник белорусских теннисисток в полуфинале Кубка Федерации

В четвертьфинале Австралия играла против США. Счёт между теннисистками этих стран составил 3:2. Стоит упомянуть, что австралийки становилась чемпионками 7 раз, а американки – 18 раз. Кроме того, в 2017 году именно сборная США победила сборную Беларуси в финале КФ, а вот с австралийками белорускам ещё не доводилось встречаться в рамках этого турнира.

Беларусь в четвертьфинале всухую одолела Германию, выиграв четыре матча из четырёх. Встреча со сборной Австралии пройдёт на её территории 20-21 апреля.