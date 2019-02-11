Определился соперник белорусских теннисисток в полуфинале Кубка Федерации

Новости Беларуси. В полуфинале Мировой группы Кубка Федерации белорусские теннисистки сразятся с австралийскими спортсменками.
Новости Беларуси. В полуфинале Мировой группы Кубка Федерации белорусские теннисистки сразятся с австралийскими спортсменками.
Фото: instagram.com/veralapko
В четвертьфинале Австралия играла против США. Счёт между теннисистками этих стран составил 3:2. Стоит упомянуть, что австралийки становилась чемпионками 7 раз, а американки – 18 раз. Кроме того, в 2017 году именно сборная США победила сборную Беларуси в финале КФ, а вот с австралийками белорускам ещё не доводилось встречаться в рамках этого турнира.
Беларусь в четвертьфинале всухую одолела Германию, выиграв четыре матча из четырёх. Встреча со сборной Австралии пройдёт на её территории 20-21 апреля.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Если белоруски победят, то им предстоит сразиться с представительницами Франции или Румынии. К слову, румынки в четвертьфинале победили действующих чемпионок КФ – чешек.