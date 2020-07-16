Татьяна Пучек о турнире US Open: Соболенко, Азаренко, Саснович, Лапко туда отправятся, но их попадание под вопросом

В запланированные ранее даты состоится один из четырех турниров «Большого шлема» – US Open. Из-за пандемии соревнования пройдут в непривычном формате: квалификация отменена, спортсмены будут стартовать сразу с основной сетки, куда распределят 128 теннисистов согласно рейтингу.

Новости Беларуси. Белорусские теннисистки готовятся к новому сезону, который стартует в августе, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Урезан формат и в парном разряде: отбора не будет, за титул сразятся 32 лучших дуэта мира.

И даже такие ограничения не убавляют желания белорусок играть: все соскучились по соревнованиям и уже вовсю готовятся к US Open.

Татьяна Пучек: «Играй за страну – и тебе всё будет»