Татьяна Пучек о турнире US Open: Соболенко, Азаренко, Саснович, Лапко туда отправятся, но их попадание под вопросом

Новости Беларуси. Белорусские теннисистки готовятся к новому сезону, который стартует в августе, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.
WTA опубликовала обновленный календарь соревнований.
В запланированные ранее даты состоится один из четырех турниров «Большого шлема» – US Open. Из-за пандемии соревнования пройдут в непривычном формате: квалификация отменена, спортсмены будут стартовать сразу с основной сетки, куда распределят 128 теннисистов согласно рейтингу.
Урезан формат и в парном разряде: отбора не будет, за титул сразятся 32 лучших дуэта мира.
И даже такие ограничения не убавляют желания белорусок играть: все соскучились по соревнованиям и уже вовсю готовятся к US Open.
Татьяна Пучек: «Играй за страну – и тебе всё будет»
Татьяна Пучек, капитан женской сборной Беларуси по теннису:
Под него мы тренируемся, под него мы готовимся. Девчонки очень обрадовались этому заявлению, потому что тренировки – это, конечно, хорошо, но мы уже три «офф-сизона» наработали. Думаю, что уже достаточно, можно начинать.
Соболенко, Азаренко, Саснович, Лапко. Они туда отправятся, но попадание их, поскольку нет квалификации, под вопросом.
Согласно обновленному календарю WTA, новый сезон стартует 3 августа турниром в итальянском Палермо.