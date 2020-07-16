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Татьяна Пучек о турнире US Open: Соболенко, Азаренко, Саснович, Лапко туда отправятся, но их попадание под вопросом

16 июля 2020 22:10
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Новости Беларуси. Белорусские теннисистки готовятся к новому сезону, который стартует в августе, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

WTA опубликовала обновленный календарь соревнований.

В запланированные ранее даты состоится один из четырех турниров «Большого шлема» – US Open. Из-за пандемии соревнования пройдут в непривычном формате: квалификация отменена, спортсмены будут стартовать сразу с основной сетки, куда распределят 128 теннисистов согласно рейтингу.

Татьяна Пучек о турнире US Open: Соболенко, Азаренко, Саснович, Лапко туда отправятся, но их попадание под вопросом-1

Урезан формат и в парном разряде: отбора не будет, за титул сразятся 32 лучших дуэта мира.

И даже такие ограничения не убавляют желания белорусок играть: все соскучились по соревнованиям и уже вовсю готовятся к US Open.

Татьяна Пучек: «Играй за страну – и тебе всё будет»

Татьяна Пучек о турнире US Open: Соболенко, Азаренко, Саснович, Лапко туда отправятся, но их попадание под вопросом-4

Татьяна Пучек, капитан женской сборной Беларуси по теннису:
Под него мы тренируемся, под него мы готовимся. Девчонки очень обрадовались этому заявлению, потому что тренировки – это, конечно, хорошо, но мы уже три «офф-сизона» наработали. Думаю, что уже достаточно, можно начинать.

Соболенко, Азаренко, Саснович, Лапко. Они туда отправятся, но попадание их, поскольку нет квалификации, под вопросом.

Согласно обновленному календарю WTA, новый сезон стартует 3 августа турниром в итальянском Палермо.

# Теннис # Татьяна Пучек # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Вера Лапко # Александра Саснович # Фотофакт

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