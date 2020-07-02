Татьяна Пучек: «Играй за страну – и тебе всё будет»

Татьяна Пучек, капитан женской команды Беларуси по теннису:

В теннисе за последние годы сделано очень много государством, очень много Министерством спорта, Федерацией тенниса. Построено большое количество, даже здесь, во Дворце тенниса, – новый зал, который очень нужен нам. У нас здесь четыре корта в этом здании. И когда здесь в ноябре – декабре собирается вся нацкоманда, тренируется весь резерв, тренируются дети маленькие, четыре корта – это крайне мало.

«Реально приходилось ужиматься»

Да, нам построили второе здание, плюс четыре корта. Это, конечно, огромный плюс. Сейчас работа совсем другая. Я помню даже себя, когда в этом здании между третьим и четвертым кортами ставили сеточку и там набивали, потому что кортов не хватало, реально приходилось ужиматься. Четыре человека на корт – это вообще идеальная тренировка была.

Сейчас тренируются по два человека спокойно. Конечно, в этом плане государство нам очень помогло как спорту. Огромное спасибо!

«У нас очень много соревнований. Чуть ли не каждую неделю нужно переезжать в другую страну»