«Цмоки» узнали соперников по баскетбольной Лиге чемпионов

Новости Беларуси. В Швейцарии прошла жеребьевка нового сезона баскетбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

В первом квалификационном раунде минские «Цмоки» сыграют с болгарским «Балканом» из Ботевграда. 15 сентября «драконы» проведут встречу на выезде, 18-го – дома.