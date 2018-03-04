«Мы не хуже, чем те ребята, у которых есть ледовые дворцы». Как тренируются звезды любительских турниров из Белоуши

Новости Беларуси. В небольшой полесской деревне Белоуша на коньках не стоит только ленивый. Местная команда – звезда любительских турниров и побеждает всех соперников даже из районных центров, где, вроде как, и возможностей больше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но только ли в этом дело? Местные хоккеисты, а им, к слову, от 20 до 60, построили собственную хоккейную площадку, тренируются с утра до вечера и подумывают о профессиональном спорте. Петр Бутрим о неутомимых энтузиастах.

Николай Пачко, житель агрогородка Белоуша:

Они очень удобные, и когда бьют – не сильно. Это мои, а это – сестры моей Ани. В родном агрогородке Коли Пачко коньки есть у каждого мальчишки. Эти подарил отец. Сам же пятиклассник в хорошем смысле «болеет» хоккеем уже четыре года. Все эти зимы живет по особому спортивному графику. После школы обед, а потом – сразу на каток. Детворе надо успеть наиграться до тренировки главной сельской команды. Кстати, попасть в ее ряды – мечта каждого из них. Коля юн, но уже понимает: легких путей в спорте нет.

Николай Пачко:

Я учился кататься с папой. Он меня научился кататься елочкой. После некоторых падений я вставал и опять падал… Я мечтаю играть в каком-то хорошем клубе с моими друзьями и выезжать на разные турниры, на Олимпиады. А вообще долго витать в облаках не привык. Сначала надо стать первым парнем с клюшкой на деревне. Поэтому в хоккейные премудрости вникает пока дома, где тоже появились условия. К приходу начинающих хоккеистов лед уже готов.

Для всех взрослых здесь действует простое правило: любишь кататься, люби и каток убирать. С помощью обычной лопаты или вот такого изобретения.

Получился простой и надежный аналог импортной машины для восстановления льда. Покрытие здесь оберегают, и ласково называют «площадочка». На коньках стоят все, от мала до велика.

Местный житель:

Смотри, у тебя центр тяжести впереди. А ты с ноги на ногу и чуть-чуть ускорение придавай. Коробку еще осенью обустраивали, что называется, всем селом – закрепили бортики, настроили освещение, в мороз залили и сам каток. В будущем планируют построить раздевалки и установить за воротами защитные сетки. Ведь от Белоуши до ближайшего ледового кому-то 60, а кому-то и все 100 километров. Благо, теперь под боком есть хоть и более скромная, но своя арена.

Николай Пачко, житель агрогородка Белоуша:

Все ребята крепкие, все с большим стимулом, чтобы где-то добиться чего-то, выиграть. Чтобы доказать, что мы не хуже, чем те ребята, у которых есть ледовые дворцы. А хоккей у нас издавна был, есть и будет. Потому что у нас очень много водоемов. И тех талантливых ребят, которые на этих водоемах буквально выросли как игроки. И заслужили большего. Сергей Свириденко с недавних пор не только с новой клюшкой из стекловолокна, но и в более комфортных хоккейных декорациях.

Сергей Свириденко, житель агрогородка Белоуша:

Выпадет снег, сделают снежную подушку и зальют – уже мы здесь, все время бегаем. Здесь очень хорошо играть: борты есть, шайбу отдать можно, обвести. К беззаветной любви к главному зимнему виду спорта с пониманием относятся и местные власти – помогают, чем могут. Ведь команда уже стала гордостью и визитной карточкой всей округи. А каждый матч или спарринг – это большое событие.

Ирина Пилипчук, председатель Белоушского сельсовета:

Они очень трудолюбивые. Добиваются, но и много работают. Тоже много сил они положили, чтоб создать вот такой каток. Приезжают со всех деревень. Надеемся, что будем развивать это и в дальнейшем. Останется стационарный на лето, будет стадион, а на зиму опять будет каток. Своя хоккейная коробка для тренировок появилась и изменила тихую жизнь агрогородка совсем недавно. А вот любительская команда бьется за честь всего Столинского района уже 10 лет.

Дом одного из ее старожилов Эдуарда Скребца чем-то напоминает музей: здесь и флаг, и награды, и памятные фото, и тетрадь с составами на все турниры. Подсчитали: в 2018 году за «Горынь» играют жители 9 деревень, а разбежка в возрасте – 33 года.

Эдуард Скребец, житель Столина:

Если ты не покажешь ребенку, как играть и как бегать, то он не пойдет. А он должен увидеть, что кто-то играет. Тем более взрослые люди и пожилые. А потом они воспроизводят, как мы играем. Это и есть преемственность поколений. Вечерние тренировки стараются не пропускать как молодые, так и опытные игроки. У последних есть свой ориентир – тон для всех любителей в этом виде спорта задает сам Президент. Кстати, команда «Горынь» единственная в лиге, у которой в распоряжении нет ледового дворца. Зато есть свои живые легенды. Пожалуй, главный хранитель традиций хоккея на Полесье – тракторист местного хозяйства Владимир Храпицкий. Совмещает тяжелый труд и отдых на катке вот уже 40 лет. Не спеша натягивает 10 килограммов амуниции и шутит: старый конь борозды не испортит.

Владимир Храпицкий, житель агрогородка Белоуша:

Поработал-поработал, после работы пришел и поиграл. Жить хочется! Потому что это спорт, я без него не могу. В каком-то смысле это уже не просто команда, а настоящая хоккейная семья. В которую, как и на малую родину, тянет тех, кто по разным причинам ее покидает. Александр Савич получил высшее образование, вернулся в родную деревню и стал одним из лучших бомбардиров. Этой зимой нападающего на голы вдохновляют успехи олимпийцев.

Александр Савич, житель Давид-Городка:

На нашу сборную по биатлону никто не рассчитывал. Ну, думали, в пятерку, может, попадут. А тут выдали – даже олимпийскими чемпионками стали. Так и мы из года в год без своей арены, можно сказать мало тренируемся, но хотим доказать: есть очень большое желание, рвение.

И поговорка: кто с клюшкой в Белоушу придет, тот от нее же и проиграет. Надо отдать должное, пока слова с делом не расходятся. В любительской лиге с Брестом, Барановичами, Кобрином и Пружанами команде сельских энтузиастов пока нет равных. 9 матчей – 9 побед.

Петр Бутрим, СТВ:

Градус борьбы внутри коробки зашкаливает даже на тренировке. Оставаться в стороне от таких жарких баталий, да еще и в мороз, просто невозможно. Хорошо, что необходимой амуницией здесь всегда готовы поделиться.