«Дети – это всегда радость, всегда очень богатые эмоции». Закончились соревнования младшей группы «Снежного снайпера»

Новости Беларуси. И вновь в центре внимания биатлон. Соревнования «Снежный снайпер» для детей и подростков собрали 3 марта в Раубичах юных стреляющих лыжников страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже более 10 лет этот турнир открывает новые таланты. Надо отметить, что все эти дети – не профессионалы, то есть не обучаются в специализированных спортивных центрах. За этим организаторы гонок следят особенно.

Зато в остальном «Снежный снайпер» ни в чем не уступает серьезным мировым первенствам. И азарт, и переживание – здесь все как у взрослых. Итак, сегодня в «Раубичах» на старт вышли стреляющие лыжники в младшей возрастной группе. Победителей на финише встречал корреспондент Евгений Пустовой.

Обилие флагов как на государственном празднике, накал борьбы на лыжне как на международных состязаниях. Даже погода ведет себя слишком по-взрослому: метель и мороз. Это – республиканские соревнования по биатлону среди детей и подростков. «Снежный снайпер» – словно национальная Олимпиада по биатлону для школьников. Раубичи в кое-чем даже могут посоревноваться с Пхенчханом.

Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Там страсти кипели, конечно. А здесь, я думаю, градус теплоты не меньше, потому что все-таки дети. Дети – это всегда радость, всегда очень богатые эмоции.

Такого проекта ни в соседних, ни в северных (читай, самых биатлонных) странах мира нет. Известный российский тренер Евгений Нефёдов шутит: «Снежный снайпер» попал в самое сердце. Сначала он полюбил эти соревнования, а затем переехал жить и работать в Беларусь.

Евгений Нефедов, тренер-преподаватель по биатлону:

Сейчас кубок Богалий проводят, тоже детей собирают. И пневматический биатлон там тоже развивают. Но такого проекта нет.

Пока тренеры разогреваю спортсменов, артисты – публику. Из года в год популярность самого масштабного и успешного проекта Президентского спортивного клуба растет. В 2017 году участвовало 37, в 2018 – уже более 39 тысяч школьников. Выбрали лучших, всего-то 168 человек в трех возрастных группах.

Республиканские соревнования – проторенная дорога (вернее, лыжня) к спортивной карьере. Это – эстафета любителей национального масштаба. От школьного порога к пьедесталу в Раубичах может добраться любой желающий. Винтовками и лыжами обеспечил Президентский спортивный клуб.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Федерация ездит по школам, отбирает перспективных детишек, которые покажут определенные успехи в физической подготовке. И это тоже способствует формированию школ олимпийского резерва на более качественном уровне.

В свои школьные годы министр образования, как и многие другие нынешние чиновники, сам ходил на лыжах. А о таких возможностях и не мечтал. Теперь соревнования на призы Президентского спортивного клуба позволяют школьникам-любителям почувствовать себя настоящими биатлонистами.

Участники соревнований:

Не первый раз, поэтому не так страшно. Настроен на победу. Сейчас играют все в компьютеры, в телефоны. А мы занимаемся спортом.

Благодаря «Снайперу» все хотят стать на лыжи, приехать на республику.

Пока судьи и тренеры высматривают через окуляр новые имена белорусского биатлона, болельщики поддерживают своих спортсменов. Из семи команд самые активные зрители у Минской области. Именно цвета флага этого региона защищал и младший сын Президента Николай. По итогам спринтерской гонки он в числе призеров.