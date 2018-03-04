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Это позор! Мужики не могут страну порадовать: Александр Лукашенко о выступлении белорусских спортсменов на ОИ-2018

04 марта 2018 19:27
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Новости Беларуси. К сожалению, мужской состав наших спортсменов не так порадовал медалями, как женская половина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко уверен, что мужчины могли показать лучшие результаты. К примеру, в биатлоне и фристайле.

Это позор! Мужики не могут страну порадовать: Александр Лукашенко о выступлении белорусских спортсменов на ОИ-2018-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Готовь сани летом так, чтобы зимой нормально выступать. Провалили межсезонье: тяжело, лишние нагрузки, перегружены. Оказалось, что не способны бежать. Вот в чем вся проблема, я думаю. Слабая работа тренеров и не было железного спроса с федераций. В школе как или вузе – расписание, вот в такое время урок, занимаемся в такой аудитории. В хоккее они сейчас решили в школах на льду поставить веб-камеры. Включают в любой момент по расписанию и наблюдают, есть занятия или нет.

Это позор! Мужики не могут страну порадовать: Александр Лукашенко о выступлении белорусских спортсменов на ОИ-2018-4

А у нас же как в школе средней: пришел учитель, мяч бросил на поле и идите бегайте! А учить надо, готовить надо. Как у нас когда-то было, я в школе научился всем видам спорта, основу эту познал. У нас ни в школе, ни тренеры не работают, поэтому мы их очень сильно дернем. Мы возьмемся за них и за мужиков прежде всего. Это позор! Мужики не могут страну порадовать.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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