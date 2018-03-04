Это позор! Мужики не могут страну порадовать: Александр Лукашенко о выступлении белорусских спортсменов на ОИ-2018

Новости Беларуси. К сожалению, мужской состав наших спортсменов не так порадовал медалями, как женская половина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко уверен, что мужчины могли показать лучшие результаты. К примеру, в биатлоне и фристайле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Готовь сани летом так, чтобы зимой нормально выступать. Провалили межсезонье: тяжело, лишние нагрузки, перегружены. Оказалось, что не способны бежать. Вот в чем вся проблема, я думаю. Слабая работа тренеров и не было железного спроса с федераций. В школе как или вузе – расписание, вот в такое время урок, занимаемся в такой аудитории. В хоккее они сейчас решили в школах на льду поставить веб-камеры. Включают в любой момент по расписанию и наблюдают, есть занятия или нет.