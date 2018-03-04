«Всё забюрократизировано, замусолено так, что трудно разобраться». Президент пообещал выснить ситуацию с Антоном Кушниром
Новости Беларуси. Речь вновь зашла и о выступлении Антона Кушнира на прошедшей зимней Олимпиаде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По словам Президента, нашего спортсмена сломали на играх в Пхенчхане. Уже сейчас определяется форум, где будет поднята данная проблема.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все забюрократизировано, замазано, замусолено так, что трудно разобраться. И мы сейчас выбираем некоторые форумы, ближайший аж где-то в Токио должен состояться, чтобы действительно обозначить эти проблемы. Ну это вообще чудовищно! И знаете, никому нет дела. Спихивают один на одного, и плевать им на этих спортсменов. А ведь спортсмены – главное.
Я всегда проповедую принцип справедливости. Народ все может простить, люди могут простить, только несправедливость не простят. А у нас этого не хватает, поэтому я это помню и мы подберем момент, где будет большее количество представителей стран мира. Скорее всего, это будет заседание Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Там основные собираются руководители. Вот там мы и составим этот разговор.
Александр Лукашенко: «Они понимали: пусти Антона в финал – труба, всем будет труба»
Авторитетов в этом чиновничьем спорте для меня нет. Это безобразие ужасное. Поломали человеку жизнь. Переживает бедняга, правда, переживать не надо, он молодец и так. Но сломали, олимпийского чемпиона сломали. Я уверен, что он был бы двукратным да мы и вторую медаль золотую взяли. Не нужно было Станиславу Гладченко прыгать с таким коэффициентом. Он уже фактически бронзовый был. Прыгни свой прыжок – и ты на третьем месте.
В ближайшее время у нас состоится серьезный разговор с руководителями федераций зимних видов на злобу дня. И председатели наблюдательных советов, генералы там, министры возглавляют, вот они сегодня теребятся там и смотрят, как выкрутиться. Ничего у них не получится. Мы в конце концов тратим народные деньги и немалые, поэтому надо их оправдывать.