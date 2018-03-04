«Всё забюрократизировано, замусолено так, что трудно разобраться». Президент пообещал выснить ситуацию с Антоном Кушниром

Новости Беларуси. Речь вновь зашла и о выступлении Антона Кушнира на прошедшей зимней Олимпиаде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По словам Президента, нашего спортсмена сломали на играх в Пхенчхане. Уже сейчас определяется форум, где будет поднята данная проблема.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все забюрократизировано, замазано, замусолено так, что трудно разобраться. И мы сейчас выбираем некоторые форумы, ближайший аж где-то в Токио должен состояться, чтобы действительно обозначить эти проблемы. Ну это вообще чудовищно! И знаете, никому нет дела. Спихивают один на одного, и плевать им на этих спортсменов. А ведь спортсмены – главное.

Я всегда проповедую принцип справедливости. Народ все может простить, люди могут простить, только несправедливость не простят. А у нас этого не хватает, поэтому я это помню и мы подберем момент, где будет большее количество представителей стран мира. Скорее всего, это будет заседание Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Там основные собираются руководители. Вот там мы и составим этот разговор.

Александр Лукашенко: «Они понимали: пусти Антона в финал – труба, всем будет труба»