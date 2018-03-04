«Это мужик, молодец!» Александр Лукашенко оценил выступление сына Николая на «Снежном снайпере»

Новости Беларуси. После соревнований Александр Лукашенко пообщался с журналистами и поделился своими впечатлениями. Рассказал Александр Лукашенко и о том, как оценивает выступление своего младшего сына Николая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я ему все прощаю. У него результаты на 2,5-3 минуты хуже, чем в предыдущем этапе, но я ему прощаю, потому что уже стоял вопрос, быть или не быть, но он говорит: «Куда деваться, пообещал команде». Это мужик, молодец! Не пошел болеть, пошел сюда. Неважно, он в 2018 году занял второе место, он же хоккеист, вот и здесь ему пришлось второе место разделить.

А вчера у него с винтовкой были большие проблемы, поэтому я ему все это прощаю. Когда они такие 10, 12, 13 лет, им может покориться все и практически всем. Детишек надо жалеть, но не потерять вот это золотое время, когда им все поддается: и спорт, и языки, и музыка. Ну да, нужно немножко, чтобы были задатки. В свое время я музыкальную школу заканчивал и его привлек. Но ни в коем случае никакого насилия. Если музыка, я спросил у учителя: «Да или нет?». Преподаватель говорит: «Отличный слух, учиться ему нужно!». Учите.