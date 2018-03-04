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«Это мужик, молодец!» Александр Лукашенко оценил выступление сына Николая на «Снежном снайпере»

04 марта 2018 17:39
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Новости Беларуси. После соревнований Александр Лукашенко пообщался с журналистами и поделился своими впечатлениями. Рассказал Александр Лукашенко и о том, как оценивает выступление своего младшего сына Николая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я ему все прощаю. У него результаты на 2,5-3 минуты хуже, чем в предыдущем этапе, но я ему прощаю, потому что уже стоял вопрос, быть или не быть, но он говорит: «Куда деваться, пообещал команде». Это мужик, молодец! Не пошел болеть, пошел сюда. Неважно, он в 2018 году занял второе место, он же хоккеист, вот и здесь ему пришлось второе место разделить.

А вчера у него с винтовкой были большие проблемы, поэтому я ему все это прощаю. Когда они такие 10, 12, 13 лет, им может покориться все и практически всем. Детишек надо жалеть, но не потерять вот это золотое время, когда им все поддается: и спорт, и языки, и музыка. Ну да, нужно немножко, чтобы были задатки. В свое время я музыкальную школу заканчивал и его привлек. Но ни в коем случае никакого насилия. Если музыка, я спросил у учителя: «Да или нет?». Преподаватель говорит: «Отличный слух, учиться ему нужно!». Учите.

«Это мужик, молодец!» Александр Лукашенко оценил выступление сына Николая на «Снежном снайпере»-1

Знаете, ребенок должен быть здоровым. Если он будет заниматься спортом, он болеть не будет. Больше всего у него получалось плавание, но он категорически отверг его, говорит, что это нудный вид спорта и отказался. У него неплохо с лыжами, потому что он высокий. Говорит, что это тоже ему тоже нудно. А вот хоккей - это все. Поэтому я не знаю, каким видом спорта он будет заниматься. Я его просто учу тому, что умею я.

«Это мужик, молодец!» Александр Лукашенко оценил выступление сына Николая на «Снежном снайпере»-4

А вообще, спортом заниматься надо. Я вас просто агитирую. Пока хорошая зима встанете на лыжи – это наркотик. Спорт – это наркотик, без него потом не обойдетесь, жить без него невозможно. Только надо втянуться. Будет тяжело первые 2-3 месяца, потом все пойдет. Потому что будет перед собой стыдно, когда не получится пробежать. Даже мне, занят. Поздно вечером прихожу в 10-11 часов, я все равно беру лыжи и хотя бы километров 7-8 я должен пробежаться на лыжах. А когда выпадает больше времени, мы по 2-3 часа бегаем по трассе, это уже где-то до 15 километров. Летом и до 20 километров.

# Спортивные соревнования # Александр Лукашенко # Фотофакт

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