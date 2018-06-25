«Страх приходит в самолете, когда нужно вывалиться в пустоту»: кого и как учат в аэроклубе ДОСААФ?

Новости Беларуси. О подготовке белорусов, жизни людей, влюбленных в небо и минском аэроклубе расскажем в программе «Центральный регион».
Новости Беларуси. О подготовке белорусов, жизни людей, влюбленных в небо и минском аэроклубе расскажем в программе «Центральный регион».
Совсем скоро в нашей столице впервые пройдет Чемпионат мира по вертолётному спорту. Он соберёт вместе около 45 экипажей из разных стран.Ожидается участие около сотни первоклассных авиаторов.
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Вертолётной столицей мира Минск станет в конце июля.
Авиационный чемпионат такого масштаба ранее не проводился в белорусской столице. В Минске вертолетчикам предстоит состязаться в развозке грузов, навигации, полете на точность, слаломе, командной эстафете и других дисциплинах.
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Белорусские авиаторы – среди фаворитов, в прошлом году в общем зачёте первого в истории Кубка мира по вертолётным гонкам белорусская команда привезла «серебро».
Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:
В этом году будет проводиться Чемпионат мира с 23 по 29 июля. Открытие чемпионата состоится в Липках. Его будет открывать Президент Александр Григорьевич Лукашенко 24-го числа.
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Николай Мочанский:
А 28-29 числа будет «Пронебо» на Боровой. По подсчетам прошлого приходят более 30 тысяч людей. Там и для детей, и для взрослых, и танцевальная программа, и шоу, и авиационная программа.
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Чтобы быть в мировом первенстве у белорусов есть отличная база для подготовки, сильный преподавательский состав, традиции.
Сегодня в минском аэроклубе вертолётчики учатся на легендарных Ми-2, есть современный и лёгкий вертолёт R-44 «Робинсон», самолёты АН-2 и ЯК-52, есть база для развития авиамодельного спорта, большие возможности есть и у спортсменов-парашютистов.
Где в Беларуси обучают вертолётному спорту?
Николай Мочанский:
В следующем году аэроклубу будет 85 лет.
По парашютному спорту мы идем 2-е, 3-е место в мире и в Европе. То есть достаточно хорошая подготовка. Мы немного понизили отбор – не с 17, а с 15 лет берем ребят на подготовку теоретическую. У нас,
если мальчик или девочка заканчивает школу, может у некоторых быть уже по 600-700 прыжков.
Даже они выходят мастерами спорта.
На аэродроме в Липках в минском аэроклубе проходит подготовка курсантов авиационного факультета военной академии, на базе клуба готовят спортсменов по самолетному, парашютному и авиамодельному спорту.
Елена Сталькова, инструктор парашютно-десантной подготовки Минского аэроклуба ДОСААФ:
Я хотела летать на самолете.
Узнала, где находится аэроклуб, пришла, мне было тогда лет 10. Меня, естественно, отправили обратно и сказали: «Приходи, девочка, попозже». Потом я стала спортсменкой – пришлось прыгать с парашютом. Со временем мне это понравилось.
Я мастер спорта международного класса, продолжаю выступать на соревнованиях.
Мысль, что страшно, приходит уже в самолете, когда человек стоит перед открытой дверью и понимает, что ему нужно сейчас вывалиться в пустоту.
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Елена Сталькова:
Когда я выполняла свой первый прыжок, я шла к этой распахнутой двери с мыслью, что, возможно, это последние секунды моей жизни. Главное побороть эти страхи.
На самом деле парашютный спорт намного безопаснее, чем такие обыденные занятия, как например, катание на лыжах или на коньках.
Там гораздо больше шансов получить травму.
Николай Мочанский:
Детей в клуб приходит очень много. У нас очень большой конкурс, особенно в летные секции. По парашютному спорту тоже очень много приходят, но, к сожалению, не все проходят лётную комиссию.