«Страх приходит в самолете, когда нужно вывалиться в пустоту»: кого и как учат в аэроклубе ДОСААФ?

Новости Беларуси. О подготовке белорусов, жизни людей, влюбленных в небо и минском аэроклубе расскажем в программе «Центральный регион».

Совсем скоро в нашей столице впервые пройдет Чемпионат мира по вертолётному спорту. Он соберёт вместе около 45 экипажей из разных стран.Ожидается участие около сотни первоклассных авиаторов.

Вертолётной столицей мира Минск станет в конце июля. Авиационный чемпионат такого масштаба ранее не проводился в белорусской столице. В Минске вертолетчикам предстоит состязаться в развозке грузов, навигации, полете на точность, слаломе, командной эстафете и других дисциплинах. «GPS-навигаторы использовать нельзя. Карту выдают на 5 минут»: как проходят соревнования по вертолётному спорту Белорусские авиаторы – среди фаворитов, в прошлом году в общем зачёте первого в истории Кубка мира по вертолётным гонкам белорусская команда привезла «серебро».



Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:

В этом году будет проводиться Чемпионат мира с 23 по 29 июля. Открытие чемпионата состоится в Липках. Его будет открывать Президент Александр Григорьевич Лукашенко 24-го числа.

Слалом в небе: почти 30 экипажей из пяти стран проводят под Минском тест-чемпионат мира по вертолетному спорту Николай Мочанский:

А 28-29 числа будет «Пронебо» на Боровой. По подсчетам прошлого приходят более 30 тысяч людей. Там и для детей, и для взрослых, и танцевальная программа, и шоу, и авиационная программа. Вертолётные гонки, парашютный спорт, дрон-рейсинг: что интересного будет на фестивале «Пронебо»? Чтобы быть в мировом первенстве у белорусов есть отличная база для подготовки, сильный преподавательский состав, традиции.

Сегодня в минском аэроклубе вертолётчики учатся на легендарных Ми-2, есть современный и лёгкий вертолёт R-44 «Робинсон», самолёты АН-2 и ЯК-52, есть база для развития авиамодельного спорта, большие возможности есть и у спортсменов-парашютистов.

Где в Беларуси обучают вертолётному спорту? Николай Мочанский: В следующем году аэроклубу будет 85 лет. По парашютному спорту мы идем 2-е, 3-е место в мире и в Европе. То есть достаточно хорошая подготовка. Мы немного понизили отбор – не с 17, а с 15 лет берем ребят на подготовку теоретическую. У нас, если мальчик или девочка заканчивает школу, может у некоторых быть уже по 600-700 прыжков.

Даже они выходят мастерами спорта.

На аэродроме в Липках в минском аэроклубе проходит подготовка курсантов авиационного факультета военной академии, на базе клуба готовят спортсменов по самолетному, парашютному и авиамодельному спорту.

Елена Сталькова, инструктор парашютно-десантной подготовки Минского аэроклуба ДОСААФ:

Я хотела летать на самолете.

Узнала, где находится аэроклуб, пришла, мне было тогда лет 10. Меня, естественно, отправили обратно и сказали: «Приходи, девочка, попозже». Потом я стала спортсменкой – пришлось прыгать с парашютом. Со временем мне это понравилось.

Я мастер спорта международного класса, продолжаю выступать на соревнованиях.

Мысль, что страшно, приходит уже в самолете, когда человек стоит перед открытой дверью и понимает, что ему нужно сейчас вывалиться в пустоту. «Было очень круто!» Волонтеры и Минский аэроклуб исполнили мечту девочки с мышечной атрофией Елена Сталькова:

Когда я выполняла свой первый прыжок, я шла к этой распахнутой двери с мыслью, что, возможно, это последние секунды моей жизни. Главное побороть эти страхи. На самом деле парашютный спорт намного безопаснее, чем такие обыденные занятия, как например, катание на лыжах или на коньках.