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«Страх приходит в самолете, когда нужно вывалиться в пустоту»: кого и как учат в аэроклубе ДОСААФ?

25 июня 2018 13:58
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Новости Беларуси. О подготовке белорусов, жизни людей, влюбленных в небо и минском аэроклубе расскажем в программе «Центральный регион».

«Страх приходит в самолете, когда нужно вывалиться в пустоту»: кого и как учат в аэроклубе ДОСААФ?-1

Совсем скоро в нашей столице впервые пройдет Чемпионат мира по вертолётному спорту. Он соберёт вместе около 45 экипажей из разных стран.Ожидается участие около сотни первоклассных авиаторов.

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«Страх приходит в самолете, когда нужно вывалиться в пустоту»: кого и как учат в аэроклубе ДОСААФ?-4

Вертолётной столицей мира Минск станет в конце июля.

Авиационный чемпионат такого масштаба ранее не проводился в белорусской столице. В Минске вертолетчикам предстоит состязаться в развозке грузов, навигации, полете на точность, слаломе, командной эстафете и других дисциплинах. 

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Белорусские авиаторы – среди фаворитов, в прошлом году в общем зачёте первого в истории Кубка мира по вертолётным гонкам белорусская команда привезла «серебро».

«Страх приходит в самолете, когда нужно вывалиться в пустоту»: кого и как учат в аэроклубе ДОСААФ?-7

«Страх приходит в самолете, когда нужно вывалиться в пустоту»: кого и как учат в аэроклубе ДОСААФ?-9


Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:
В этом году будет проводиться Чемпионат мира с 23 по 29 июля. Открытие чемпионата состоится в Липках. Его будет открывать Президент Александр Григорьевич Лукашенко 24-го числа.

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Николай Мочанский:
А 28-29 числа будет «Пронебо» на Боровой. По подсчетам прошлого приходят более 30 тысяч людей. Там и для детей, и для взрослых, и танцевальная программа, и шоу, и авиационная программа.

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Чтобы быть в мировом первенстве у белорусов есть отличная база для подготовки, сильный преподавательский состав, традиции.

«Страх приходит в самолете, когда нужно вывалиться в пустоту»: кого и как учат в аэроклубе ДОСААФ?-12

Сегодня в минском аэроклубе вертолётчики учатся на легендарных Ми-2, есть современный и лёгкий вертолёт  R-44 «Робинсон», самолёты АН-2 и ЯК-52, есть база для развития авиамодельного спорта, большие возможности есть и у спортсменов-парашютистов.

Где в Беларуси обучают вертолётному спорту?

Николай Мочанский:

В следующем году аэроклубу будет 85 лет.

По парашютному спорту мы идем 2-е, 3-е место в мире и в Европе. То есть достаточно хорошая подготовка. Мы немного понизили отбор – не с 17, а с 15 лет берем ребят на подготовку теоретическую. У нас,

если мальчик или девочка заканчивает школу, может у некоторых быть уже по 600-700 прыжков.

«Страх приходит в самолете, когда нужно вывалиться в пустоту»: кого и как учат в аэроклубе ДОСААФ?-15

Даже они выходят мастерами спорта.
На аэродроме в Липках в минском аэроклубе проходит подготовка курсантов авиационного факультета военной академии, на базе клуба готовят спортсменов по самолетному, парашютному и авиамодельному спорту.
Елена Сталькова, инструктор парашютно-десантной подготовки Минского аэроклуба ДОСААФ:

Я хотела летать на самолете.

«Страх приходит в самолете, когда нужно вывалиться в пустоту»: кого и как учат в аэроклубе ДОСААФ?-18

Узнала, где находится аэроклуб, пришла, мне было тогда лет 10. Меня, естественно, отправили обратно и сказали: «Приходи, девочка, попозже». Потом я стала спортсменкой – пришлось прыгать с парашютом. Со временем мне это понравилось.

Я мастер спорта международного класса, продолжаю выступать на соревнованиях.

«Страх приходит в самолете, когда нужно вывалиться в пустоту»: кого и как учат в аэроклубе ДОСААФ?-21

Мысль, что страшно, приходит уже в самолете, когда человек стоит перед открытой дверью и понимает, что ему нужно сейчас вывалиться в пустоту.

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Елена Сталькова:
Когда я выполняла свой первый прыжок, я шла к этой распахнутой двери с мыслью, что, возможно, это последние секунды моей жизни. Главное побороть эти страхи.

На самом деле парашютный спорт намного безопаснее, чем такие обыденные занятия, как например, катание на лыжах или на коньках.

«Страх приходит в самолете, когда нужно вывалиться в пустоту»: кого и как учат в аэроклубе ДОСААФ?-24

Там гораздо больше шансов получить травму.
Николай Мочанский:
Детей в клуб приходит очень много. У нас очень большой конкурс, особенно в летные секции. По парашютному спорту тоже очень много приходят, но, к сожалению, не все проходят лётную комиссию.

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# Авиация # Николай Мочанский

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