«Было очень круто!» Волонтеры и Минский аэроклуб исполнили мечту девочки с мышечной атрофией

Новости Беларуси. Сегодня исполнилось желание 14-летней Виолетты Банкович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У девочки из Молодечно серьезное генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия. Несколько лет она прикована к инвалидной коляске. И все это время мечтала отправиться в воздушное путешествие.

Татьяна Банкович, мама Виолетты:

Спинально-мышечная атрофия. Она родилась с этим заболеванием, но болезнь прогрессирующая. До второго класса она ходила, потом уже села в коляску. С каждым годом становится все сложнее и сложнее передвигаться. Мы в семье не воспринимаем ее как какого-то ограниченного человека. Она активный ребенок. Если бы она была здоровой, думаю, она покорила бы мир.

Точный диагноз Виолетте из Молодечно поставили два года назад. Генетическое заболевание завладело телом, но не душой. Про таких говорят: «Впереди планеты всей». Рисует, поет, участвует во всевозможных конкурсах. Хоть учится девочка на дому, однако без поблажек, учителя отмечают оценкой «отлично». В планах – стать мультипликатором.

Ну а пока Виолетта мечтает, уже не по-детски наивно. Юная красавица грезит о модельной съемке в романтическом антураже. И вот она на базе аэроклуба ДОСААФ.

Татьяна Грунтович, менеджер проекта «Редкие мечты» благотворительного фонда:

Дети с инвалидностью, как правило, не умеют о чем-то таком грандиозном мечтать. Они о своих мечтах рассказывают редко.

Виолетта Банкович:

Я всегда мечтала побыть в роли модели, и сейчас моя мечта исполнилась. Еще я мечтаю полетать на вертолете и съездить в арт-студию.

Фотосессия окончена, но это еще не все.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Когда мечта обретает крылья, мечтатель на седьмом небе. Сегодня 14-летняя Виолетта даже и не подозревала, что ровно в 12 ее ждет команда: «От винта!»

Несколько минут, и Виолетта в кабине вертолета Ми-2. Обзорная по Минску как терапия позитивом.

Виолетта Банкович:

Мы видели аистов, мы видели парашютистов, мы видели Национальную библиотеку, зоопарк – весь Минск. Было очень круто!

Леонид Курсов, командир вертолетного звена Ми-2 Минского аэроклуба ДОСААФ:

Я видел, как реагировала девочка на этот полет. Нам, конечно, тоже всегда приятно, когда есть возможность сделать добро людям. Тем более людям, которые немножко обижены судьбой.

Николай Мочанский, директор Минского аэроклуба ДОСААФ:

Это уже какая-то традиция в аэроклубе. В тандеме с парашютом, провезти на вертолете. Вы видели, может быть, как девочка улыбается. Я зашел в класс, она – обниматься. И подарок мне подарила, нарисовала самолет, облака. Я помню, до этого парень прыгал в тандеме. Родители его как бы 10 лет таким улыбчивым не видели. В три месяца один раз такие службы к нам обращаются, и мы никому еще не отказали. Я думаю, это традиция установившаяся. За счет своих доходов, своей прибыли мы эти полеты выполняем и будем выполнять.

Сбитое дыхание от волнительного момента восстановилось, и Виолетта наметила новые высоты. Теперь она не прочь отправиться в тандем-полет с парашютом.