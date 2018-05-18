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«Было очень круто!» Волонтеры и Минский аэроклуб исполнили мечту девочки с мышечной атрофией

18 мая 2018 23:42
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Новости Беларуси. Сегодня исполнилось желание 14-летней Виолетты Банкович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Было очень круто!» Волонтеры и Минский аэроклуб исполнили мечту девочки с мышечной атрофией-1

У девочки из Молодечно серьезное генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия. Несколько лет она прикована к инвалидной коляске. И все это время мечтала отправиться в воздушное путешествие.

«Было очень круто!» Волонтеры и Минский аэроклуб исполнили мечту девочки с мышечной атрофией-4

Татьяна Банкович, мама Виолетты:
Спинально-мышечная атрофия. Она родилась с этим заболеванием, но болезнь прогрессирующая. До второго класса она ходила, потом уже села в коляску. С каждым годом становится все сложнее и сложнее передвигаться.

Мы в семье не воспринимаем ее как какого-то ограниченного человека. Она активный ребенок. Если бы она была здоровой, думаю, она покорила бы мир.

«Было очень круто!» Волонтеры и Минский аэроклуб исполнили мечту девочки с мышечной атрофией-7

Точный диагноз Виолетте из Молодечно поставили два года назад. Генетическое заболевание завладело телом, но не душой. Про таких говорят: «Впереди планеты всей». Рисует, поет, участвует во всевозможных конкурсах. Хоть учится девочка на дому, однако без поблажек, учителя отмечают оценкой «отлично». В планах – стать мультипликатором.

«Было очень круто!» Волонтеры и Минский аэроклуб исполнили мечту девочки с мышечной атрофией-10

Ну а пока Виолетта мечтает, уже не по-детски наивно. Юная красавица грезит о модельной съемке в романтическом антураже. И вот она на базе аэроклуба ДОСААФ.

«Было очень круто!» Волонтеры и Минский аэроклуб исполнили мечту девочки с мышечной атрофией-13

Татьяна Грунтович, менеджер проекта «Редкие мечты» благотворительного фонда:
Дети с инвалидностью, как правило, не умеют о чем-то таком грандиозном мечтать. Они о своих мечтах рассказывают редко.

«Было очень круто!» Волонтеры и Минский аэроклуб исполнили мечту девочки с мышечной атрофией-16

Виолетта Банкович:
Я всегда мечтала побыть в роли модели, и сейчас моя мечта исполнилась. Еще я мечтаю полетать на вертолете и съездить в арт-студию.

«Было очень круто!» Волонтеры и Минский аэроклуб исполнили мечту девочки с мышечной атрофией-19

Фотосессия окончена, но это еще не все.

«Было очень круто!» Волонтеры и Минский аэроклуб исполнили мечту девочки с мышечной атрофией-22

Анастасия Дехтяр, СТВ:
Когда мечта обретает крылья, мечтатель на седьмом небе. Сегодня 14-летняя Виолетта даже и не подозревала, что ровно в 12 ее ждет команда: «От винта!»

«Было очень круто!» Волонтеры и Минский аэроклуб исполнили мечту девочки с мышечной атрофией-25

Несколько минут, и Виолетта в кабине вертолета Ми-2. Обзорная по Минску как терапия позитивом.

«Было очень круто!» Волонтеры и Минский аэроклуб исполнили мечту девочки с мышечной атрофией-28

Виолетта Банкович:
Мы видели аистов, мы видели парашютистов, мы видели Национальную библиотеку, зоопарк – весь Минск. Было очень круто!

«Было очень круто!» Волонтеры и Минский аэроклуб исполнили мечту девочки с мышечной атрофией-31

Леонид Курсов, командир вертолетного звена Ми-2 Минского аэроклуба ДОСААФ:
Я видел, как реагировала девочка на этот полет. Нам, конечно, тоже всегда приятно, когда есть возможность сделать добро людям. Тем более людям, которые немножко обижены судьбой.

«Было очень круто!» Волонтеры и Минский аэроклуб исполнили мечту девочки с мышечной атрофией-34

Николай Мочанский, директор Минского аэроклуба ДОСААФ:
Это уже какая-то традиция в аэроклубе. В тандеме с парашютом, провезти на вертолете. Вы видели, может быть, как девочка улыбается. Я зашел в класс, она – обниматься. И подарок мне подарила, нарисовала самолет, облака.

Я помню, до этого парень прыгал в тандеме. Родители его как бы 10 лет таким улыбчивым не видели. В три месяца один раз такие службы к нам обращаются, и мы никому еще не отказали. Я думаю, это традиция установившаяся. За счет своих доходов, своей прибыли мы эти полеты выполняем и будем выполнять.

«Было очень круто!» Волонтеры и Минский аэроклуб исполнили мечту девочки с мышечной атрофией-37

Сбитое дыхание от волнительного момента восстановилось, и Виолетта наметила новые высоты. Теперь она не прочь отправиться в тандем-полет с парашютом.

«Было очень круто!» Волонтеры и Минский аэроклуб исполнили мечту девочки с мышечной атрофией-40

И эта идея уже не под вопросом, когда рядом целый отряд взрослых: и организаторы благотворительно фонда, и службы аэроклуба. Словно волшебники в том самом, пускай и не голубом, вертолете.

# Волонтеры в Минске # общество # Анастасия Дехтяр # Николай Мочанский # Фотофакт

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