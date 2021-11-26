Прямой эфир

Стартует новый биатлонный сезон. Сильнейшие спортсмены планеты уже собрались в Эстерсунде

26 ноября 2021 18:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уже 27 ноября стартует новый биатлонный сезон. Сильнейшие стреляющие лыжники планеты собрались в шведском Эстерсунде, где будут разыграны медали первого этапа Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартует новый биатлонный сезон. Сильнейшие спортсмены планеты уже собрались в Эстерсунде-1

В расписании соревновательного дня – мужская и женская индивидуальные гонки. Первыми на лыжне появятся дамы. Старт назначен на 13:45. Уже известно, под какими номерами побегут белоруски. Елена Кручинкина имеет 32-й номер на бипе, Динара Алимбекова – 34-й, Анна Сола – 40-й. Еще две спортсменки выступят позже. Ирина Лещенко начнет соревноваться 78-й, а Ирина Кручинкина покинет стартовый городок 97-й.

В 17 часов начнется мужская индивидуалка. Наши номера таковы: Сергей Бочарников – 4-й, Антон Смольский – 50-й, Максим Воробей – 60-й, Роман Елетнов – 75-й, Дмитрий Лазовский – 97-й.

# Спортивные соревнования # Елена Кручинкина # Дмитрий Лазовский # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Роман Елетнов # Антон Смольский # Ирина Лещенко # Сергей Бочарников # Максим Воробей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Приняли участие 110 спортсменов из 11 стран. На теннисном турнире BELGLOBAL CUP определились победители в парном разряде
26 ноября 2021 16:17

Приняли участие 110 спортсменов из 11 стран. На теннисном турнире BELGLOBAL CUP определились победители в парном разряде

Кубок ЕКВ. «Минчанка» выбыла из турнира на стадии 1/16 финала
26 ноября 2021 16:04

Кубок ЕКВ. «Минчанка» выбыла из турнира на стадии 1/16 финала

Юрий Буглак стал бронзовым призёром ЧЕ по таэквондо
26 ноября 2021 16:02

Юрий Буглак стал бронзовым призёром ЧЕ по таэквондо