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Приняли участие 110 спортсменов из 11 стран. На теннисном турнире BELGLOBAL CUP определились победители в парном разряде

26 ноября 2021 16:17
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Новости Беларуси. На втором международном юниорском теннисном турнире BELGLOBAL CUP, который в эти дни принимает Минск, определились победители в парном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У девушек не было равных белорускам Варваре Бернович и Софии Гапаньковой, которые в главном старте переиграли своих подруг по команде Владу Фомину и Дарью Крук – 6:2, 6:4.

Приняли участие 110 спортсменов из 11 стран. На теннисном турнире BELGLOBAL CUP определились победители в парном разряде-1

У парней в финал пробились Егор Горин и Иван Грецкий, представлявшие Россию, а также наш Назар Пузыревич и россиянин Павел Савелов. В трехсетовом поединке сильнее оказались гости, матч завершился со счетом – 3:6, 7:6, 10:6.

Отметим, что в турнире принимали участие 110 спортсменов из 11 стран. Категория – до 16 лет. Несмотря на юный возраст, участники демонстрировали зрелый теннис. На этом старте был зафиксирован рекорд длительности матча, он составил почти 4 часа.

Приняли участие 110 спортсменов из 11 стран. На теннисном турнире BELGLOBAL CUP определились победители в парном разряде-4

Артем Сергиевич, директор турнира:
На данном турнире очень запомнился матч между двумя белорусами Владиславой Манжос и Любовь Мурашко. Победителем в этом матче стала Люба. Они на корте провели почти 4 часа, за эти труды организаторы турнира решили предоставить специальный приз победительнице данного матча. Обычно в таких матчах много эмоций проявляют девочки. Да, они проявили свое трудолюбие, старание выиграть данный матч. Показали достаточно стабильный теннис.

Приняли участие 110 спортсменов из 11 стран. На теннисном турнире BELGLOBAL CUP определились победители в парном разряде-7

Иван Грецкий, победитель турнира (Россия):
Здесь очень доброжелательные люди. Здесь люди работают на высшем европейском уровне. Здесь сильная конкуренция, хорошие игроки. Я даже чуть-чуть завидую Беларуси.

Приняли участие 110 спортсменов из 11 стран. На теннисном турнире BELGLOBAL CUP определились победители в парном разряде-10

27 ноября станут известны имена победителей в одиночных разрядах. За главный приз у девушек поспорят наша Юлия Перепехина и гостья из России Анастасия Рожкова. У парней ракетки в главном старте скрестят белорус Руслан Кастюкевич и россиянин Иван Грецкий.

# Теннис # Варвара Бернович # Влада Фомина # Дарья Крук # Егор Горин # Иван Грецкий # Назар Пузыревич # Павел Савелов # Артем Сергиевич # Фотофакт

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