Приняли участие 110 спортсменов из 11 стран. На теннисном турнире BELGLOBAL CUP определились победители в парном разряде

Новости Беларуси. На втором международном юниорском теннисном турнире BELGLOBAL CUP, который в эти дни принимает Минск, определились победители в парном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». У девушек не было равных белорускам Варваре Бернович и Софии Гапаньковой, которые в главном старте переиграли своих подруг по команде Владу Фомину и Дарью Крук – 6:2, 6:4.

У парней в финал пробились Егор Горин и Иван Грецкий, представлявшие Россию, а также наш Назар Пузыревич и россиянин Павел Савелов. В трехсетовом поединке сильнее оказались гости, матч завершился со счетом – 3:6, 7:6, 10:6. Отметим, что в турнире принимали участие 110 спортсменов из 11 стран. Категория – до 16 лет. Несмотря на юный возраст, участники демонстрировали зрелый теннис. На этом старте был зафиксирован рекорд длительности матча, он составил почти 4 часа.

Артем Сергиевич, директор турнира:

На данном турнире очень запомнился матч между двумя белорусами Владиславой Манжос и Любовь Мурашко. Победителем в этом матче стала Люба. Они на корте провели почти 4 часа, за эти труды организаторы турнира решили предоставить специальный приз победительнице данного матча. Обычно в таких матчах много эмоций проявляют девочки. Да, они проявили свое трудолюбие, старание выиграть данный матч. Показали достаточно стабильный теннис.

Иван Грецкий, победитель турнира (Россия):

Здесь очень доброжелательные люди. Здесь люди работают на высшем европейском уровне. Здесь сильная конкуренция, хорошие игроки. Я даже чуть-чуть завидую Беларуси.