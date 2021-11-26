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Кубок ЕКВ. «Минчанка» выбыла из турнира на стадии 1/16 финала

26 ноября 2021 16:04
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Новости Беларуси. Неудачей завершился для «Минчанки» ответный матч кубка ЕКВ против «Ле-Канне». Встреча проходила на выезде. В упорной борьбе наши девушки пытались победить, но более высокий класс соперниц дал о себе знать, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Кубок ЕКВ. «Минчанка» выбыла из турнира на стадии 1/16 финала-1

Уступив первый сет, столичные волейболистки собрались и смогли записать второй на свой счет. Однако этого оказалось недостаточно. Оппонентки смогли завершить встречу в свою пользу – 3:1.  

Напомним, что в первой встрече викторию также праздновал французский клуб, в связи с чем «Минчанка» не смогла выйти в следующую стадию турнира и завершила свое выступление в 1/16 финала. Несмотря на поражение, нельзя не отметить отличную игру белоруски Виктории Секретовой, которая заработала для своей команды 31 балл.  

# Волейбол # Виктория Секретова # Фотофакт

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