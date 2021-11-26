Юрий Буглак стал бронзовым призёром ЧЕ по таэквондо

Новости Беларуси. Очередная медаль появилась в копилке сборной Беларуси, выступающей на чемпионате Европы по таэквондо, турнир проходит в Испании. На третью ступень пьедестала поднялся Юрий Буглак, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На пути к заветной цели он одержал три виктории. Повержены оказались представители Австрии, Словении и Украины. Напомним, что это вовсе не единственная награда, которой обзавелись белорусы на континентальном форуме. У нас есть также серебро в мужской команде.