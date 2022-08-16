Стартовал открытый ЧБ по лёгкой атлетике. Кому достались первые комплекты наград?

И уже 16 августа были разыграны первые комплекты наград. В беге на 10 тысяч метров соревновались любители. А в 20 часов 50 минут на старт в аналогичной дисциплине вышли профессионалы. Всего в рамках турнира разыграют 46 комплектов медалей. 17 августа состоится церемония торжественного открытия. Болельщики смогут наблюдать главное нововведение турнира – смешанную эстафету с участием именитых атлетов. Свое участие в ней подтвердили Динара Алимбекова, Алла Цупер, Иван Тихон, Юлия Нестеренко и многие другие. Своими ожиданиями от чемпионата поделился председатель Белорусской федерации легкой атлетики.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

В начале сезона, когда мы планировали Белорусскую легкоатлетическую лигу, мы обозначили, что открытый чемпионат Республики Беларусь будет тем стартом, на котором спортсмены должны показать самые высокие результаты. И эти результаты будут сравнены с результатами чемпионата Европы, который вчера стартовал в Мюнхене. Ждем приезда наших гостей из Российской Федерации, приедут атлеты с нейтральным статусом. Будут атлеты из Израиля, возможно, из Ирана, который создает дополнительную конкуренцию. Потому что мы все знаем, что результаты рождаются не только на тренировках – это основная составляющая успеха. Но и на наших аренах, где присутствует конкуренция. Ну и, конечно, ждем всех зрителей и поклонников легкой атлетики, которые поддержат наших атлетов и дадут дополнительные эмоции, дополнительный стимул. Чтобы они продемонстрировали высокие результаты.