Белорусы завоевали 3 награды на открытом Кубке России по пулевой стрельбе

Новости Беларуси. Ни дня без медалей. 16 августа в Игнатово на открытом Кубке России по пулевой стрельбе белорусские спортсмены завоевали три награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Не было равных женской команде Беларуси в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров. Обладателями золотых медалей стали Владислава Пронько, Мария Мартынова и Таисия Палюшик.