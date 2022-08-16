Белорусы завоевали 3 награды на открытом Кубке России по пулевой стрельбе

Новости Беларуси. Ни дня без медалей. 16 августа в Игнатово на открытом Кубке России по пулевой стрельбе белорусские спортсмены завоевали три награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Ни дня без медалей. 16 августа в Игнатово на открытом Кубке России по пулевой стрельбе белорусские спортсмены завоевали три награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Не было равных женской команде Беларуси в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров. Обладателями золотых медалей стали Владислава Пронько, Мария Мартынова и Таисия Палюшик.
В этой же дисциплине у мужчин наша команда в составе Юрия Щербацевича, Ильи Чергейко и Владимира Чернова заняла второе место. В стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров белорусские юниорки Александра Петрова, Зоя Дасько и Анна Молодова стали серебряными призерами турнира.