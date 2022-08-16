«Надеюсь, что на Париж». Тренер национальной команды по женской борьбе об успехах спортсменок

Новости Беларуси. В спорткомплексе «Стайки» проходит совместный сбор команд Беларуси и России по женской борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Бесценный опыт и, конечно, соревновательная практика – то, что нужно сегодня представителям двух стран, ведь олимпийская квалификация не за горами и надо быть в форме.

До седьмого пота, до изнеможения, но с улыбкой и прической. И, конечно, с гардеробом в несколько позиций. Так тренируется женская национальная команда по борьбе. А точнее, сразу две: сборная Беларуси и России ведут подготовку к международному турниру трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Соревнование традиционно стартует в сентябре в Минске. Однако все мысли и планы связаны с Парижем.

Ирина Курочкина, серебряный призер Олимпийских игр:

Мы пытаемся что-то скорректировать, посмотреть, что-то взять новое. То есть Париж для меня – цель. Хочется взять свое золото.