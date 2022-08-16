«Школа борьбы в Беларуси своеобразная». Тренер сборной России по борьбе о белорусском подходе к спорту
Новости Беларуси. В спорткомплексе «Стайки» проходит совместный сбор команд Беларуси и России по женской борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Бесценный опыт и, конечно, соревновательная практика – то, что нужно сегодня представителям двух стран, ведь олимпийская квалификация не за горами и надо быть в форме.
Около 50 девушек на ковре в «Стайках» делятся опытом в спарринге, ведь для борцов залог успеха – именно боевые встречи. Белоруски на Олимпиаде в Токио были в призах. Россиянки, к сожалению, остались за пьедесталом. Надо идти вперед.
Сайпулла Абсаидов, главный тренер женской сборной России по борьбе:
Школа борьбы в Беларуси своеобразная. Так же, как и все остальные. В каждой стране есть своя особенность. Как известно, белорусская школа очень хорошая, на высоком уровне. Поэтому совместные тренировки, совместные спарринги и борьба дают определенный успех и нашей команде.
Олег Райхлин, главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе:
Мы рады, что приехала сборная России. Давно мы ни с кем не тренировались, только боролись. В связи с определенной обстановкой хорошо, что мы вместе. И у нас есть спарринг.
На ковре вместе и две национальные команды, и молодежь. Тренеры засучив рукава в борьбе. Здесь все едины и работают на результат.
«Надеюсь, что на Париж». Тренер национальной команды по женской борьбе об успехах спортсменок. Читайте здесь.