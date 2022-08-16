Прямой эфир

«Школа борьбы в Беларуси своеобразная». Тренер сборной России по борьбе о белорусском подходе к спорту

16 августа 2022 17:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В спорткомплексе «Стайки» проходит совместный сбор команд Беларуси и России по женской борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Бесценный опыт и, конечно, соревновательная практика – то, что нужно сегодня представителям двух стран, ведь олимпийская квалификация не за горами и надо быть в форме.

Около 50 девушек на ковре в «Стайках» делятся опытом в спарринге, ведь для борцов залог успеха – именно боевые встречи. Белоруски на Олимпиаде в Токио были в призах. Россиянки, к сожалению, остались за пьедесталом. Надо идти вперед.

«Школа борьбы в Беларуси своеобразная». Тренер сборной России по борьбе о белорусском подходе к спорту-1

Сайпулла Абсаидов, главный тренер женской сборной России по борьбе:
Школа борьбы в Беларуси своеобразная. Так же, как и все остальные. В каждой стране есть своя особенность. Как известно, белорусская школа очень хорошая, на высоком уровне. Поэтому совместные тренировки, совместные спарринги и борьба дают определенный успех и нашей команде.

«Школа борьбы в Беларуси своеобразная». Тренер сборной России по борьбе о белорусском подходе к спорту-4

Олег Райхлин, главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе:
Мы рады, что приехала сборная России. Давно мы ни с кем не тренировались, только боролись. В связи с определенной обстановкой хорошо, что мы вместе. И у нас есть спарринг.

«Школа борьбы в Беларуси своеобразная». Тренер сборной России по борьбе о белорусском подходе к спорту-7

На ковре вместе и две национальные команды, и молодежь. Тренеры засучив рукава в борьбе. Здесь все едины и работают на результат.

«Надеюсь, что на Париж». Тренер национальной команды по женской борьбе об успехах спортсменок. Читайте здесь.

# Борьба # Олег Райхлин # Сайпулла Абсаидов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Виктория Азаренко о Цинциннати: «Здесь играют лучшие из лучших, это замечательный турнир высочайшего качества»
16 августа 2022 17:23

Виктория Азаренко о Цинциннати: «Здесь играют лучшие из лучших, это замечательный турнир высочайшего качества»

Ирина Курочкина на тренировочном сборе в Стайках: «Форма пока средняя, набираю. У каждого есть чему научиться»
16 августа 2022 14:58

Ирина Курочкина на тренировочном сборе в Стайках: «Форма пока средняя, набираю. У каждого есть чему научиться»

Теннис. Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Цинциннати
16 августа 2022 12:48

Теннис. Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Цинциннати