«Школа борьбы в Беларуси своеобразная». Тренер сборной России по борьбе о белорусском подходе к спорту

Новости Беларуси. В спорткомплексе «Стайки» проходит совместный сбор команд Беларуси и России по женской борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Бесценный опыт и, конечно, соревновательная практика – то, что нужно сегодня представителям двух стран, ведь олимпийская квалификация не за горами и надо быть в форме.

Около 50 девушек на ковре в «Стайках» делятся опытом в спарринге, ведь для борцов залог успеха – именно боевые встречи. Белоруски на Олимпиаде в Токио были в призах. Россиянки, к сожалению, остались за пьедесталом. Надо идти вперед.