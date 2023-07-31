Стали известны новые рейтинги белорусских теннисистов

На старте новой соревновательной недели опубликованы теннисные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша прима Арина Соболенко сохранила высокую вторую позицию.

Лидерство продолжает удерживать Ига Швентек. Виктория Азаренко по-прежнему 19-я ракетка планеты. Зато заметно поднялась Юлия Готовко – она за 7 дней переместилась на 29 позиций вверх. Сейчас она 211-я.