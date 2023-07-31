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Стали известны новые рейтинги белорусских теннисистов

31 июля 2023 12:14
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На старте новой соревновательной недели опубликованы теннисные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша прима Арина Соболенко сохранила высокую вторую позицию.

Стали известны новые рейтинги белорусских теннисистов-1

Лидерство продолжает удерживать Ига Швентек. Виктория Азаренко по-прежнему 19-я ракетка планеты. Зато заметно поднялась Юлия Готовко – она за 7 дней переместилась на 29 позиций вверх. Сейчас она 211-я.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Юлия Готовко # Ига Швёнтек # Фотофакт

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