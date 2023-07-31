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Пляжный стадион в Молодечно станет ареной соревнований волейболистов на II Играх стран СНГ

31 июля 2023 07:20
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Новости Беларуси. II Игры стран СНГ готова принять Беларусь. За ними будем следить две первые августовские недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На дебютном спортивном форуме, состоявшемся в Казани, программа соревнований включала всего два игровых вида. В Беларуси их куда больше: пляжный и мини-футбол, гандбол, волейбол, хоккей на траве, баскетбол 3 на 3.

Один из самых увлекательных летних видов спорта – пляжный волейбол. Соревнования примет Молодечно.

Пляжный стадион в Молодечно станет ареной соревнований волейболистов на II Играх стран СНГ-1

Роман Кузнецов, начальник отдела спорта и туризма Молодечненского райисполкома:
Утвержден был рабочий план, утвержден регламент. Определенные направления: подготовка спортивных объектов, подготовка города, подготовка мест проживания и питания, а также подготовка туристической составляющей.

Что касается непосредственно объекта, проведен ремонт дренажной системы основных площадок корта, проведены ремонтные работы в раздевалках, приобретено необходимое оборудование: стойки волейбольные, сетки на шесть площадок. Будет задействовано шесть кортов. Два корта на нижней площадке (основная с трибунами на 1 200 посадочных мест) и четыре площадки на верхнем корте – это для проведения предварительных игр и официальных соревнований.

Пляжный стадион в Молодечно станет ареной соревнований волейболистов на II Играх стран СНГ-4

Современная площадка, способная принять соревнования континентального уровня, функционирует в Молодечно уже более 10 лет. Здесь ждут шесть мужских команд вместе с белорусской и пять женских. Накануне об участии заявили и Объединенные Арабские Эмираты – приедет их мужская сборная.

# Игры стран СНГ # Роман Кузнецов # Фотофакт

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