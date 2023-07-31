Пляжный стадион в Молодечно станет ареной соревнований волейболистов на II Играх стран СНГ

Новости Беларуси. II Игры стран СНГ готова принять Беларусь. За ними будем следить две первые августовские недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На дебютном спортивном форуме, состоявшемся в Казани, программа соревнований включала всего два игровых вида. В Беларуси их куда больше: пляжный и мини-футбол, гандбол, волейбол, хоккей на траве, баскетбол 3 на 3.

Роман Кузнецов, начальник отдела спорта и туризма Молодечненского райисполкома:

Утвержден был рабочий план, утвержден регламент. Определенные направления: подготовка спортивных объектов, подготовка города, подготовка мест проживания и питания, а также подготовка туристической составляющей.

Что касается непосредственно объекта, проведен ремонт дренажной системы основных площадок корта, проведены ремонтные работы в раздевалках, приобретено необходимое оборудование: стойки волейбольные, сетки на шесть площадок. Будет задействовано шесть кортов. Два корта на нижней площадке (основная с трибунами на 1 200 посадочных мест) и четыре площадки на верхнем корте – это для проведения предварительных игр и официальных соревнований.