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ФК «Витебск» вышел в ¼ Кубка Беларуси по футболу

31 июля 2023 12:10
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Новости Беларуси. Футбольный клуб «Витебск» продолжает побеждать фаворитов в Кубке Беларуси. Северяне, играющие в первой лиге, отправили отдыхать уже второго представителя вышки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз пострадал «Слуцк».

ФК «Витебск» вышел в ¼ Кубка Беларуси по футболу-1

Судьбу матча решил единственный точный удар. На 46-й минуте отличился Захар Червяков. Больше цифры на табло не менялись.

ФК «Витебск» вышел в ¼ Кубка Беларуси по футболу-4

Таким образом, «Витебск» одержал уже 11-ю викторию кряду. Он остается единственным представителем первой лиги в весенней стадии розыгрыша.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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