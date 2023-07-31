ФК «Витебск» вышел в ¼ Кубка Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Футбольный клуб «Витебск» продолжает побеждать фаворитов в Кубке Беларуси. Северяне, играющие в первой лиге, отправили отдыхать уже второго представителя вышки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз пострадал «Слуцк».

Судьбу матча решил единственный точный удар. На 46-й минуте отличился Захар Червяков. Больше цифры на табло не менялись.