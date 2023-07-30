«Мы не ищем лёгких путей!» Александр Черник и Иван Горовец о футзале, его развитии и II Играх стран СНГ

Новости Беларуси. На II Играх стран СНГ за награды поспорят представители мини-футбола. Или, как правильнее будет сказать, футзала. Главный трофей разыграют пять стран, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.
Как готовятся белорусы, поинтересовались у главного тренера сборной Александра Черника и заместителя председателя федерации Ивана Горовца.
Как выбирают юных звезд футзала среди школьников?
Юлия Силипицкая, СТВ:
Вы мне обещали рассказать про школьный проект.
Иван Горовец, заместитель председателя Белорусской ассоциации мини-футбола (футзал):
В прошлом году мы сделали такой пилотный проект, решили попробовать. Начали с города Минска, пригласили к участию школы. И вы знаете, были даже немного удивлены – 167 школ Минска приняли участие.
Юлия Силипицкая:
В чем заключался проект?
Иван Горовец:
Мы выявляли победителей районов среди школ.
Юлия Силипицкая:
А для чего?
Иван Горовец:
Чтобы выявить чемпиона города по мини-футболу. Мы собрали детей, тогда финальную часть мы провели, победителей районов, полуфинал и финал мы в Уручье в спорткомплексе. Около 3 тысяч было болельщиков.
Юлия Силипицкая:
А возраст ребят?
Иван Горовец:
13-14 лет.
Юлия Силипицкая:
А в этом году вы решили продолжить?
Иван Горовец:
В этом году мы немного планку подняли. И мы хотим сделать общереспубликанский проект.
Юлия Силипицкая:
В чем будет заключаться и для чего? Основная цель?
Иван Горовец:
Основная цель – это популяризация нашего вида спорта.
«Мини-футбол – самый массовый вид спорта в стране»
Юлия Силипицкая:
То есть вы нуждаетесь в молодых кадрах?
Иван Горовец:
Как любой спорт, я думаю, здесь это бесспорно. Тем более, если сказать, все равно, кто бы и что ни говорил, мини-футбол – самый массовый вид спорта в стране.
Юлия Силипицкая:
Так что, мини-футбол все-таки или футзал?
Александр Черник, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу (футзал):
Правильно футзал. Сейчас это и по рекомендациям УЕФА, ФИФА. Там вид спорта уже несколько лет именно футзал.
Иван Горовец:
И мы приглашаем победителей в Минск, шесть областей плюс победитель Минска, команда. И у нас есть еще наши замечательные друзья – SOS-деревня в Марьиной Горке, где из 50 детей воспитывающихся 47 детей занимаются мини-футболом.
Юлия Силипицкая:
И девочки?
Иван Горовец:
И девочки.
Юлия Силипицкая:
Вы хотите или уже все готово для того, чтобы проект стартовал?
Иван Горовец:
Еще надо много работать, мы еще будем с Минобром, мы сами не вытянем. Но я думаю, что это будет всем интересно, это будет интересный проект, который тоже будет с вашей помощью в том числе освещаться достаточно.
Юлия Силипицкая:
С 1 сентября или ближе все-таки к Новому году?
Иван Горовец:
Мы хотим сделать финальную часть где-то на зимних каникулах.
Юлия Силипицкая:
Но начнете с сентября областные?
Иван Горовец:
Да, где-то конец сентября – начало октября.
«Нам мне хватает детских школ»
Иван Горовец:
Нам мне хватает детских школ. Это самый важный, наверное, злободневный момент.
Юлия Силипицкая:
Вопрос этот в детских школах. Мы говорим про спецклассы или про СДЮШОРы?
Иван Горовец:
Хотя бы начать со спецклассов. Мы хотели громко назвать академией мини-футбола детского, даже так скажу, небольшой бюджет у нас – 300 тысяч в год. И мы смогли три возраста, планировали ввести. Выбрать на платной основе детей. А на бесплатной выбрать сильнейших, кто подойдет и действительно будет перспективным в будущем.
Юлия Силипицкая:
Что мешает?
Иван Горовец:
Может быть и через вашу передачу – ищем спонсора для проекта, потому что этот проект, если завязаться в него, он не должен быть разовым, должен быть долгоиграющим. И поэтому сегодня это основная задача наша – создать эту школу.
Александр Черник:
Дети и даже родители в мини-футбол изначально, все-таки как бы там ни говорили, где-то и тепличные условия, аккуратненько, чистенько. Все больше там с мячами, больше и на технику, и это все равно игровой зал. Все рядышком, можно там и тренеру донести детям что-то. Большой футбол – на улице, ветер, дождь. Поэтому и идут нормально, еще дети не понимают огромной разницы.
Юлия Силипицкая:
Если подвести итоги сезона, новый уже впереди, насколько вы как главный тренер довольны?
Александр Черник:
Для популяризации больше хочется, чтобы было больше клубов и охват больше в стране.
Юлия Силипицкая:
Но тогда они где-то разделятся: уйдет верхняя пулька, нижний пойдет эшелон.
Александр Черник:
Качество немного падает, поэтому тут между чем-то нужно будет выбирать, жертвовать. Я считаю, сейчас довольно-таки неплохой чемпионат наш.
Юлия Силипицкая:
Финальная серия.
Александр Черник:
Мне кажется, и финал удался, и серии затянулись, и полуфиналы интересные. Тот же ВРЗ с «Минском» пятиматчевую серию полуфинальную выдал. Понятно, что это все привлекает внимание везде. И как к виду спорта, так и к чемпионату. Все-таки клубы подтягиваются, соответствуют какому-то уровню друг друга.
«Процентов 70 сборников не являются чистыми профессионалами»
Юлия Силипицкая:
Расскажите мне о сборных.
Иван Горовец:
Почему-то мы этими результатом и отрезком отбора недовольны, но традиционно с чемпионами мира, с португальцами, нам удается играть.
Юлия Силипицкая:
Да, мы говорим о квалификации к чемпионату мира. Правильно? И все-таки в квалификации у нас единственная препона была – португальцы.
Иван Горовец:
Но вы знаете, нам вообще везет. У нас и молодежная на Португалию, и женская сборная попала на Португалию, и национальная. Когда был первый матч с Португалией, мы играли, и мы вели – 2:0. Наверное, не хватило в конце физической подготовки в том числе. Потому что все-таки, я вам скажу, как бы ни говорилось, у нас процентов 70 даже сборников не являются чистыми профессионалами. Ребята где-то вынуждены подрабатывать или работать на основных работах.
Юлия Силипицкая:
А как изменить ситуацию?
Иван Горовец:
Многие страны, в том числе страны СНГ бывшие и настоящие, пошли легким путем. Они просто дают бразильцам паспорта, и за сборные этих стран играют четыре-пять…
Юлия Силипицкая:
Я так понимаю, вы не хотите так?
Иван Горовец:
Нет, мы своим путем идем. Как вы сказали, легких путей мы не ищем. Перспектива за счет детской академии. Искать новых звездочек, и с помощью таких действительно профессионалов и преданных людей, как Александр Черник, я думаю, нам удастся их найти.
Откуда у мини-футбола такая армия болельщиков?
Юлия Силипицкая:
Мини-футбол все-таки не так популярен, как классический. У вас очень большая армия болельщиков. Это как вообще происходит?
Иван Горовец:
За счет движения, динамики, азарта тех же футболистов. Вы задали вопрос про финальную часть. Я уже постеснялся сказать, но я вам скажу так: это действительно был театр. И те люди, которые первый раз приходили на эти матчи, уходили, и я думаю, что они вернутся, и не один раз. То есть это заводит.
Александр Черник:
По аншлагам, когда люди стоят просто в проходе, 650-670 человек на каждом матче, даже сама энергетика, насколько все наэлектризовано, когда в закрытом пространстве.
«Дефицит». Чего не хватает футзалу для развития?
Юлия Силипицкая:
Вам арены хватает?
Иван Горовец:
Дефицит. Мы были в Армении, там технический центр федерации футбола и рядышком спортзал для мини-футбола. Понимаете, насколько это удобно? Этот зал в их распоряжении практически круглосуточно и круглогодично.
Юлия Силипицкая:
Нам тоже нужен такой!
Иван Горовец:
Обязательно. Если бы был, конечно, свой зал, и мы бы на безвозмездной основе предоставляли клубам возможность играть, тренироваться, то это был бы большой толчок. То есть за счет сэкономленных средств клубы могли бы в молодежь деньги вкладывать.
Юлия Силипицкая:
Расскажите, вы один из участников II Игр стран СНГ.
Иван Горовец:
I Игры стран СНГ были в Казани, и мини-футбол там присутствовал.
Юлия Силипицкая:
И не только присутствовал, я думаю, вы даже можете похвастаться, Александр.
Александр Черник:
Заняли второе место, да.
Юлия Силипицкая:
Серебро привезли! На сегодня ваши участники 2004-2006 годов рождения. Почему именно эту, а не национальную команду выставили, как пляжный футбол?
Иван Горовец:
В Казани был этот возраст, и вот оно перешло.
Александр Черник:
Там был 2002 год и младше, получается. Два года назад это было.
«Цели – побеждать в каждом матче». Какие планы на Игры СНГ?
Юлия Силипицкая:
Скажите, какие вы цели поставили своей команде за счет того, что все-таки пять представителей, пять команд будет у нас?
Александр Черник:
Понятно, цели – побеждать в каждом матче, играем дома. В этом возрасте друг друга никто никого не знает. Потому что практически никто не провел там никаких товарищеских матчей, все собираются. Новый созыв практически у каждой сборной. Наша сборная, можно сказать, вот только собирается. Самая большая проблема в том, что чемпионат закончился – апрель-май, ребята находятся на каникулах, в отпусках.
Юлия Силипицкая:
То есть они вот так сезон начнут?
Александр Черник:
Да, и мы только сейчас собираемся. И это, наверное, самая большая сложность.
Юлия Силипицкая:
Но мы не ищем легких путей!