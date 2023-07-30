«Мы не ищем лёгких путей!» Александр Черник и Иван Горовец о футзале, его развитии и II Играх стран СНГ

Новости Беларуси. На II Играх стран СНГ за награды поспорят представители мини-футбола. Или, как правильнее будет сказать, футзала. Главный трофей разыграют пять стран, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Как готовятся белорусы, поинтересовались у главного тренера сборной Александра Черника и заместителя председателя федерации Ивана Горовца. Как выбирают юных звезд футзала среди школьников? Юлия Силипицкая, СТВ:

Вы мне обещали рассказать про школьный проект.

Иван Горовец, заместитель председателя Белорусской ассоциации мини-футбола (футзал):

В прошлом году мы сделали такой пилотный проект, решили попробовать. Начали с города Минска, пригласили к участию школы. И вы знаете, были даже немного удивлены – 167 школ Минска приняли участие. Юлия Силипицкая:

В чем заключался проект? Иван Горовец:

Мы выявляли победителей районов среди школ. Юлия Силипицкая:

А для чего? Иван Горовец:

Чтобы выявить чемпиона города по мини-футболу. Мы собрали детей, тогда финальную часть мы провели, победителей районов, полуфинал и финал мы в Уручье в спорткомплексе. Около 3 тысяч было болельщиков. Юлия Силипицкая:

А возраст ребят? Иван Горовец:

13-14 лет. Юлия Силипицкая:

А в этом году вы решили продолжить? Иван Горовец:

В этом году мы немного планку подняли. И мы хотим сделать общереспубликанский проект.

Юлия Силипицкая:

В чем будет заключаться и для чего? Основная цель? Иван Горовец:

Основная цель – это популяризация нашего вида спорта. «Мини-футбол – самый массовый вид спорта в стране» Юлия Силипицкая:

То есть вы нуждаетесь в молодых кадрах? Иван Горовец:

Как любой спорт, я думаю, здесь это бесспорно. Тем более, если сказать, все равно, кто бы и что ни говорил, мини-футбол – самый массовый вид спорта в стране. Юлия Силипицкая:

Так что, мини-футбол все-таки или футзал?

Александр Черник, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу (футзал):

Правильно футзал. Сейчас это и по рекомендациям УЕФА, ФИФА. Там вид спорта уже несколько лет именно футзал. Иван Горовец:

И мы приглашаем победителей в Минск, шесть областей плюс победитель Минска, команда. И у нас есть еще наши замечательные друзья – SOS-деревня в Марьиной Горке, где из 50 детей воспитывающихся 47 детей занимаются мини-футболом. Юлия Силипицкая:

И девочки? Иван Горовец:

И девочки. Юлия Силипицкая:

Вы хотите или уже все готово для того, чтобы проект стартовал? Иван Горовец:

Еще надо много работать, мы еще будем с Минобром, мы сами не вытянем. Но я думаю, что это будет всем интересно, это будет интересный проект, который тоже будет с вашей помощью в том числе освещаться достаточно. Юлия Силипицкая:

С 1 сентября или ближе все-таки к Новому году?

Иван Горовец:

Мы хотим сделать финальную часть где-то на зимних каникулах. Юлия Силипицкая:

Но начнете с сентября областные? Иван Горовец:

Да, где-то конец сентября – начало октября. «Нам мне хватает детских школ» Иван Горовец:

Нам мне хватает детских школ. Это самый важный, наверное, злободневный момент. Юлия Силипицкая:

Вопрос этот в детских школах. Мы говорим про спецклассы или про СДЮШОРы? Иван Горовец:

Хотя бы начать со спецклассов. Мы хотели громко назвать академией мини-футбола детского, даже так скажу, небольшой бюджет у нас – 300 тысяч в год. И мы смогли три возраста, планировали ввести. Выбрать на платной основе детей. А на бесплатной выбрать сильнейших, кто подойдет и действительно будет перспективным в будущем. Юлия Силипицкая:

Что мешает? Иван Горовец:

Может быть и через вашу передачу – ищем спонсора для проекта, потому что этот проект, если завязаться в него, он не должен быть разовым, должен быть долгоиграющим. И поэтому сегодня это основная задача наша – создать эту школу. Александр Черник:

Дети и даже родители в мини-футбол изначально, все-таки как бы там ни говорили, где-то и тепличные условия, аккуратненько, чистенько. Все больше там с мячами, больше и на технику, и это все равно игровой зал. Все рядышком, можно там и тренеру донести детям что-то. Большой футбол – на улице, ветер, дождь. Поэтому и идут нормально, еще дети не понимают огромной разницы.

Юлия Силипицкая:

Если подвести итоги сезона, новый уже впереди, насколько вы как главный тренер довольны? Александр Черник:

Для популяризации больше хочется, чтобы было больше клубов и охват больше в стране. Юлия Силипицкая:

Но тогда они где-то разделятся: уйдет верхняя пулька, нижний пойдет эшелон. Александр Черник:

Качество немного падает, поэтому тут между чем-то нужно будет выбирать, жертвовать. Я считаю, сейчас довольно-таки неплохой чемпионат наш. Юлия Силипицкая:

Финальная серия. Александр Черник:

Мне кажется, и финал удался, и серии затянулись, и полуфиналы интересные. Тот же ВРЗ с «Минском» пятиматчевую серию полуфинальную выдал. Понятно, что это все привлекает внимание везде. И как к виду спорта, так и к чемпионату. Все-таки клубы подтягиваются, соответствуют какому-то уровню друг друга. «Процентов 70 сборников не являются чистыми профессионалами» Юлия Силипицкая:

Расскажите мне о сборных.

Иван Горовец:

Почему-то мы этими результатом и отрезком отбора недовольны, но традиционно с чемпионами мира, с португальцами, нам удается играть. Юлия Силипицкая:

Да, мы говорим о квалификации к чемпионату мира. Правильно? И все-таки в квалификации у нас единственная препона была – португальцы. Иван Горовец:

Но вы знаете, нам вообще везет. У нас и молодежная на Португалию, и женская сборная попала на Португалию, и национальная. Когда был первый матч с Португалией, мы играли, и мы вели – 2:0. Наверное, не хватило в конце физической подготовки в том числе. Потому что все-таки, я вам скажу, как бы ни говорилось, у нас процентов 70 даже сборников не являются чистыми профессионалами. Ребята где-то вынуждены подрабатывать или работать на основных работах. Юлия Силипицкая:

А как изменить ситуацию? Иван Горовец:

Многие страны, в том числе страны СНГ бывшие и настоящие, пошли легким путем. Они просто дают бразильцам паспорта, и за сборные этих стран играют четыре-пять…

Юлия Силипицкая:

Я так понимаю, вы не хотите так? Иван Горовец:

Нет, мы своим путем идем. Как вы сказали, легких путей мы не ищем. Перспектива за счет детской академии. Искать новых звездочек, и с помощью таких действительно профессионалов и преданных людей, как Александр Черник, я думаю, нам удастся их найти. Откуда у мини-футбола такая армия болельщиков? Юлия Силипицкая:

Мини-футбол все-таки не так популярен, как классический. У вас очень большая армия болельщиков. Это как вообще происходит? Иван Горовец:

За счет движения, динамики, азарта тех же футболистов. Вы задали вопрос про финальную часть. Я уже постеснялся сказать, но я вам скажу так: это действительно был театр. И те люди, которые первый раз приходили на эти матчи, уходили, и я думаю, что они вернутся, и не один раз. То есть это заводит.

Александр Черник:

По аншлагам, когда люди стоят просто в проходе, 650-670 человек на каждом матче, даже сама энергетика, насколько все наэлектризовано, когда в закрытом пространстве. «Дефицит». Чего не хватает футзалу для развития? Юлия Силипицкая:

Вам арены хватает? Иван Горовец:

Дефицит. Мы были в Армении, там технический центр федерации футбола и рядышком спортзал для мини-футбола. Понимаете, насколько это удобно? Этот зал в их распоряжении практически круглосуточно и круглогодично. Юлия Силипицкая:

Нам тоже нужен такой! Иван Горовец:

Обязательно. Если бы был, конечно, свой зал, и мы бы на безвозмездной основе предоставляли клубам возможность играть, тренироваться, то это был бы большой толчок. То есть за счет сэкономленных средств клубы могли бы в молодежь деньги вкладывать.

Юлия Силипицкая:

Расскажите, вы один из участников II Игр стран СНГ. Иван Горовец:

I Игры стран СНГ были в Казани, и мини-футбол там присутствовал. Юлия Силипицкая:

И не только присутствовал, я думаю, вы даже можете похвастаться, Александр. Александр Черник:

Заняли второе место, да. Юлия Силипицкая:

Серебро привезли! На сегодня ваши участники 2004-2006 годов рождения. Почему именно эту, а не национальную команду выставили, как пляжный футбол? Иван Горовец:

В Казани был этот возраст, и вот оно перешло. Александр Черник:

Там был 2002 год и младше, получается. Два года назад это было. «Цели – побеждать в каждом матче». Какие планы на Игры СНГ? Юлия Силипицкая:

Скажите, какие вы цели поставили своей команде за счет того, что все-таки пять представителей, пять команд будет у нас? Александр Черник:

Понятно, цели – побеждать в каждом матче, играем дома. В этом возрасте друг друга никто никого не знает. Потому что практически никто не провел там никаких товарищеских матчей, все собираются. Новый созыв практически у каждой сборной. Наша сборная, можно сказать, вот только собирается. Самая большая проблема в том, что чемпионат закончился – апрель-май, ребята находятся на каникулах, в отпусках.