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Сразу три белорусские теннисистки победили на старте «Ролан Гаррос»

31 мая 2021 12:52
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Новости Беларуси. Три белорусские теннисистки с победы стартовали на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сразу три белорусские теннисистки победили на старте «Ролан Гаррос»-1

Арина Соболенко обыграла Ану Конюх из Хорватии – 6:4, 6:3. Александра Саснович в более трудовом матче была сильнее француженки Дианы Парри – 6:3, 3:6, 6:3. К слову, в следующем раунде Соболенко и Саснович сыграют между собой.

Сразу три белорусские теннисистки победили на старте «Ролан Гаррос»-4

Так же удачно начала свое шествие по сетке и Виктория Азаренко. На старте она была сильнее россиянки Светланы Кузнецовой – 6:4, 2:6, 6:3. А вот еще одна белоруска Ольга Говорцова не сумела справиться с Еленой Весниной из России - 1:6, 0:6.

# Теннис # Арина Соболенко # Ана Конюх # Александра Саснович # Диана Парри # Виктория Азаренко # Светлана Кузнецова # Ольга Говорцова # Елена Веснина # Фотофакт

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