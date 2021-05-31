Сразу три белорусские теннисистки победили на старте «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко обыграла Ану Конюх из Хорватии – 6:4, 6:3. Александра Саснович в более трудовом матче была сильнее француженки Дианы Парри – 6:3, 3:6, 6:3. К слову, в следующем раунде Соболенко и Саснович сыграют между собой.

Так же удачно начала свое шествие по сетке и Виктория Азаренко. На старте она была сильнее россиянки Светланы Кузнецовой – 6:4, 2:6, 6:3. А вот еще одна белоруска Ольга Говорцова не сумела справиться с Еленой Весниной из России - 1:6, 0:6.