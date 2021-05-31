Новости Беларуси. Сборная Беларуси по художественной гимнастике завоевала три медали на этапе Кубка мира в итальянском Пезаро, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по художественной гимнастике завоевала три медали на этапе Кубка мира в итальянском Пезаро, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В многоборье бронзовыми призерами стали Алина Горносько и наша команда в групповых упражнениях. Кроме того, у Алины третье место в композиции с лентой.
Этап Кубка мира в Италии стал для гимнасток генеральной репетицией чемпионата Европы. Форум стартует в Болгарии 9 июня.