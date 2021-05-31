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Сборная Беларуси по художественной гимнастике завоевала три медали на этапе Кубка мира

31 мая 2021 12:30
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по художественной гимнастике завоевала три медали на этапе Кубка мира в итальянском Пезаро, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по художественной гимнастике завоевала три медали на этапе Кубка мира-1

В многоборье бронзовыми призерами стали Алина Горносько и наша команда в групповых упражнениях. Кроме того, у Алины третье место в композиции с лентой.

Этап Кубка мира в Италии стал для гимнасток генеральной репетицией чемпионата Европы. Форум стартует в Болгарии 9 июня.

# Художественная гимнастика # Алина Горносько # Фотофакт

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