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ЧМ по хоккею. Сборная Беларуси проиграла Швейцарии и потеряла шансы на выход в плей-офф

31 мая 2021 12:39
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Новости Беларуси. В Латвии продолжается чемпионат мира по хоккею. Сборная Беларуси в воскресенье, 30 мая, крупно уступила Швейцарии – 0:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧМ по хоккею. Сборная Беларуси проиграла Швейцарии и потеряла шансы на выход в плей-офф-1

Подопечные Захарова пропустили по две шайбы в каждом периоде. Таким образом, наша команда потеряла все шансы выйти в плей-офф. Групповой этап для белорусов завершится 1 июня матчем с россиянами.

# Чемпионат мира по хоккею # Михаил Захаров # Фотофакт

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