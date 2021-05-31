ЧМ по хоккею. Сборная Беларуси проиграла Швейцарии и потеряла шансы на выход в плей-офф

Новости Беларуси. В Латвии продолжается чемпионат мира по хоккею. Сборная Беларуси в воскресенье, 30 мая, крупно уступила Швейцарии – 0:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Захарова пропустили по две шайбы в каждом периоде. Таким образом, наша команда потеряла все шансы выйти в плей-офф. Групповой этап для белорусов завершится 1 июня матчем с россиянами.