Спортивный характер – это тоже талант. Есть ли перспектива у белорусского волейбола? Интервью с Аллой Тетериной

Новости Беларуси. Сегодня белорусский волейбол достаточно интересный и перспективный. Как федерация будет расставлять приоритеты и на что будет делать акцент в будущем? Генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола Алла Тетерина – гость рубрики «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Юлия Силипицкая, СТВ:

«Мяч над сеткой». Президентский спортивный клуб больше был или вы?

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

Нет, это мы. Этому проекту уже более 10 лет. Это так, шатко-валко, несколько команд – до 10, и так далее. И конечно, такое развитие, масштаб, всплеск и уровень, слава богу, при помощи Президентского спортивного клуба. Потому что они вдохнули жизнь в наш проект. В этом году заявились 87 команд. Это круто, 1 300 детей участвуют. Юлия Силипицкая:

Отдача пошла? Алла Тетерина:

Наконец детские тренеры и дети поверили. Мы же не то что просто проводим – попутно выполняем несколько задач. Отбор, просмотр талантливых, высоких, одаренных детей, которые очень любят и хотят. Юлия Силипицкая:

Много таких? Алла Тетерина:

Много высоких, нация очень хорошая. Белорусская нация высокая, одаренная, сильная. Хорошие дети.

Юлия Силипицкая:

Сейчас новое поколение? Алла Тетерина:

Нет, это всегда было. Бывает, один возраст классный, второй чуть-чуть похуже (урожайный – не урожайный), наверное, так. Потом мы смотрим, как работают детские школы. Юлия Силипицкая:

Платно или бесплатно дети занимаются? Алла Тетерина:

Всегда бесплатно. В финале, который мы будем сейчас проводить в Минске, потому что все дети и тренеры захотели: сделайте нам праздник в Минске. В мае будет. Характер спортивный – это тоже талант. И наверное, это номер один. Тренеров суперкласса надо или вырастить, или приглашать иностранцев Юлия Силипицкая:

Есть ли у нас на данный момент тренеры?

Алла Тетерина:

Тренеров суперкласса или надо вырастить, к чему мы и идем, или приглашать иностранцев, гроссмейстеров, как я называю, у которых каждый ход гроссмейстерский. Но только для того, чтобы наших и подстегнуть, и они научились. Юлия Силипицкая:

Так будем приглашать? Алла Тетерина:

Думаем. Юлия Силипицкая:

А куда, в женскую или мужскую? Алла Тетерина:

В женскую. Предложения мы дали нескольким людям, двум-трем. Тем людям, которым не все равно, что будет твориться с белорусской сборной. Юлия Силипицкая:

Это российская география? Алла Тетерина:

Да. Мужская будет как в природе. Юлия Силипицкая:

Насколько я помню, «Минчанка» создавалась как депо для национальной команды. На сегодняшний момент «Минчанка» исполняет такую функцию?

Алла Тетерина:

Она все равно является базовой для национальной команды. У нас и в мужском волейболе тоже есть «Шахтер», «Строитель», являются базовыми. Две, серьезно. У них так получилось. Суперлига – это очень дорогой проект: передвижение, штат Юлия Силипицкая:

Я верю вам, но дело в том, что несправедливо. У нас здесь у девочек одна «Минчанка», а у мальчиков две. И тут механизм, а тут… Алла Тетерина:

Финансирование. Опять деньги, к сожалению. Как-то мало дают на женский волейбол, хотя он такой красивый. Юлия Силипицкая:

А почему «Минчанка» просела? Тоже из-за финансов? Алла Тетерина:

В финансах всегда есть проблемы, потому что, во-первых, Суперлига – это очень дорогой проект. Это передвижение, содержать штат, который обязательно нужен. Девчонки там все уже видавшие, возрастные. Не все возрастные, но уже опытные. И всякие тренерские ошибки, конечно, там не прощаются. И характеры. Естественно, тренер учится тоже, они тоже обтесываются, как и все игроки. Это же команда, коллектив. Мы, конечно, хотели, чтобы тренер «Минчанки» и сборной был один – так проще. Но, видимо, не получится. Нам надо тренеры, которые эти бриллианты умеют расставить правильно, поставить перед ними задачу и потребовать результат. «Сейчас у нас много проектов с Россией. Мы так довольны, что они пошли нам навстречу» Юлия Силипицкая:

Каковы приоритеты работы федерации на ближайшее время, на год?