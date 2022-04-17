Спортивный характер – это тоже талант. Есть ли перспектива у белорусского волейбола? Интервью с Аллой Тетериной
Новости Беларуси. Сегодня белорусский волейбол достаточно интересный и перспективный. Как федерация будет расставлять приоритеты и на что будет делать акцент в будущем?
Генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола Алла Тетерина – гость рубрики «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Юлия Силипицкая, СТВ:
«Мяч над сеткой». Президентский спортивный клуб больше был или вы?
Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
Нет, это мы. Этому проекту уже более 10 лет. Это так, шатко-валко, несколько команд – до 10, и так далее. И конечно, такое развитие, масштаб, всплеск и уровень, слава богу, при помощи Президентского спортивного клуба. Потому что они вдохнули жизнь в наш проект. В этом году заявились 87 команд. Это круто, 1 300 детей участвуют.
Юлия Силипицкая:
Отдача пошла?
Алла Тетерина:
Наконец детские тренеры и дети поверили. Мы же не то что просто проводим – попутно выполняем несколько задач. Отбор, просмотр талантливых, высоких, одаренных детей, которые очень любят и хотят.
Юлия Силипицкая:
Много таких?
Алла Тетерина:
Много высоких, нация очень хорошая. Белорусская нация высокая, одаренная, сильная. Хорошие дети.
Юлия Силипицкая:
Сейчас новое поколение?
Алла Тетерина:
Нет, это всегда было. Бывает, один возраст классный, второй чуть-чуть похуже (урожайный – не урожайный), наверное, так. Потом мы смотрим, как работают детские школы.
Юлия Силипицкая:
Платно или бесплатно дети занимаются?
Алла Тетерина:
Всегда бесплатно. В финале, который мы будем сейчас проводить в Минске, потому что все дети и тренеры захотели: сделайте нам праздник в Минске. В мае будет. Характер спортивный – это тоже талант. И наверное, это номер один.
Тренеров суперкласса надо или вырастить, или приглашать иностранцев
Юлия Силипицкая:
Есть ли у нас на данный момент тренеры?
Алла Тетерина:
Тренеров суперкласса или надо вырастить, к чему мы и идем, или приглашать иностранцев, гроссмейстеров, как я называю, у которых каждый ход гроссмейстерский. Но только для того, чтобы наших и подстегнуть, и они научились.
Юлия Силипицкая:
Так будем приглашать?
Алла Тетерина:
Думаем.
Юлия Силипицкая:
А куда, в женскую или мужскую?
Алла Тетерина:
В женскую. Предложения мы дали нескольким людям, двум-трем. Тем людям, которым не все равно, что будет твориться с белорусской сборной.
Юлия Силипицкая:
Это российская география?
Алла Тетерина:
Да. Мужская будет как в природе.
Юлия Силипицкая:
Насколько я помню, «Минчанка» создавалась как депо для национальной команды. На сегодняшний момент «Минчанка» исполняет такую функцию?
Алла Тетерина:
Она все равно является базовой для национальной команды. У нас и в мужском волейболе тоже есть «Шахтер», «Строитель», являются базовыми. Две, серьезно. У них так получилось.
Суперлига – это очень дорогой проект: передвижение, штат
Юлия Силипицкая:
Я верю вам, но дело в том, что несправедливо. У нас здесь у девочек одна «Минчанка», а у мальчиков две. И тут механизм, а тут…
Алла Тетерина:
Финансирование. Опять деньги, к сожалению. Как-то мало дают на женский волейбол, хотя он такой красивый.
Юлия Силипицкая:
А почему «Минчанка» просела? Тоже из-за финансов?
Алла Тетерина:
В финансах всегда есть проблемы, потому что, во-первых, Суперлига – это очень дорогой проект. Это передвижение, содержать штат, который обязательно нужен. Девчонки там все уже видавшие, возрастные. Не все возрастные, но уже опытные. И всякие тренерские ошибки, конечно, там не прощаются. И характеры. Естественно, тренер учится тоже, они тоже обтесываются, как и все игроки. Это же команда, коллектив. Мы, конечно, хотели, чтобы тренер «Минчанки» и сборной был один – так проще. Но, видимо, не получится. Нам надо тренеры, которые эти бриллианты умеют расставить правильно, поставить перед ними задачу и потребовать результат.
«Сейчас у нас много проектов с Россией. Мы так довольны, что они пошли нам навстречу»
Юлия Силипицкая:
Каковы приоритеты работы федерации на ближайшее время, на год?
Алла Тетерина:
Сейчас у нас много проектов с Россией. Мы так довольны, что они пошли нам навстречу, потому что вместо чемпионата Европы, где финал, планируется спартакиада сильнейших. Это восемь сборных регионов России, а у них регион – там регион. Там и лучшие команды Суперлиги. И наши сборные привлекают. Я не говорю пока про соревнования, где будут команды Китая, Ирана, Сербии, потому что Россия и мы, сейчас идут разговоры о том, чтобы привлечь эти команды, потому что китайские сборные очень сильные.
Юлия Силипицкая:
Перспектива наших реалий.
Алла Тетерина:
Да не бывает такого, что не под силу. Но для этого надо ставить задачу, а не так: мы на Россию не полезем, потому что мы ей проиграем – побережем силы для сборной Турции.
Юлия Силипицкая:
Уже поставили задачу?
Алла Тетерина:
Еще нет, нам же тренеры нужны. Посмотрите, сборная России, Лондон, 2012 год. Три волейболиста, чемпионы Олимпийских игр – белорусы. Плюс тренер – белорус. А сейчас у нас Владислав Бабкевич в Суперлиге – самый результативный нападающий. 20 лет ему. Наш Бабкевич. А посмотрите, что в Италии творят Давыскибы. Гордо.
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