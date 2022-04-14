Главный тренер ВК «Минчанка»: к сожалению, чемпионат Беларуси находится на очень низком уровне

Станислав Саликов, главный тренер ВК «Минчанка»:

К сожалению, чемпионат Беларуси на очень низком уровне находится. У нас серьезных соперников найти трудно. Могилевская команда показала все, на что она способна. Молодые девочки – команда, студентки университета, поэтому они сыграли, как сыграли. Для нас эти игры малоинтересны, к сожалению. Хотелось бы, конечно, чтобы был накал. Это было интересно, был полный зал зрителей. Мы тут играем товарищеский матч, по большому счету.