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Главный тренер ВК «Минчанка»: к сожалению, чемпионат Беларуси находится на очень низком уровне

14 апреля 2022 18:35
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Новости Беларуси. Без интриг и сантиментов. Во втором матче полуфинальной серии женского чемпионата Беларуси волейболистки «Минчанки» разобрались с «Коммунальником» из Могилева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер ВК «Минчанка»: к сожалению, чемпионат Беларуси находится на очень низком уровне-1

Окончательные цифры встречи – 3:0. Счет по партиям – 25:17, 25:17, 25:13. Это уже вторая виктория столичной команды в серии до трех побед. Следующий, третий поединок, состоится в Могилеве в воскресенье, 17 апреля.

Главный тренер ВК «Минчанка»: к сожалению, чемпионат Беларуси находится на очень низком уровне-4

Станислав Саликов, главный тренер ВК «Минчанка»:
К сожалению, чемпионат Беларуси на очень низком уровне находится. У нас серьезных соперников найти трудно. Могилевская команда показала все, на что она способна. Молодые девочки – команда, студентки университета, поэтому они сыграли, как сыграли. Для нас эти игры малоинтересны, к сожалению. Хотелось бы, конечно, чтобы был накал. Это было интересно, был полный зал зрителей. Мы тут играем товарищеский матч, по большому счету.

Главный тренер ВК «Минчанка»: к сожалению, чемпионат Беларуси находится на очень низком уровне-7

Уже в субботу может определиться первый участник финальной серии. В противостоянии второй полуфинальной пары «Прибужье» – «Жемчужина Полесья» грядет развязка. Сейчас на счету команды из Бреста две победы. Ей останется сделать последний рывок на родной площадке.

# Волейбол # Станислав Саликов # Фотофакт

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