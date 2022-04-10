«Моё вдохновение – моя девушка». Как биатлонисты совмещают мировые соревнования и личную жизнь, рассказал Дмитрий Лазовский

Новости Беларуси. В понедельник, 4 апреля, вернулись на родину биатлонисты в качестве чемпионов России, также им удалось привезти и серебро, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Снежный сезон завершен. Чем займутся ребята и какие их дальнейшие планы, мы поинтересовались у Дмитрия Лазовского и Никиты Лобастова. Юлия Силипицкая, СТВ:

Чем отличается взрослый биатлон от юниорского? «Все мелочи должны сойтись воедино. Там чудес не бывает»

Дмитрий Лазовский, призер этапов Кубка мира, чемпион России (биатлон):

Взрослый биатлон – там все мелочи сходятся воедино. Чтобы выдать топовый результат, все мелочи должны сойтись воедино. Там чудес не бывает. Юлия Силипицкая:

А в юниорском? Дмитрий Лазовский:

В юниорском все больше темные лошадки. Юлия Силипицкая:

Нет стабильности, да? Дмитрий Лазовский:

Да. Там на детском драйве можно проскочить. Юлия Силипицкая:

То есть у вас бывает такое: раз – и проскочил? Биатлонист Никита Лобастов: мы могли претендовать на медаль Олимпийских игр в Пекине – читайте далее.

Дмитрий Лазовский:

Да. То есть это не чудеса прямо были. Я показал свой закономерный результат, к которому был готов. Если брать отдельно прошлый год – все равно этап взросления, системной работы на Кубке мира. Есть такой период, что надо это переварить, повзрослеть. Юлия Силипицкая:

Как взрослел? Дмитрий Лазовский:

Ломало немножко. Юлия Силипицкая:

Ломало кости, хвост отваливался? Дмитрий Лазовский:

Психологически. Юлия Силипицкая:

Этап Кубка мира, бронза. Вы повторили 12-летний успех. Как на юниорском? Дмитрий Лазовский:

Мы реально были готовы к медали. Можно сказать, уже с утра проснулись и понимали, что все реально, все возможно. Юлия Силипицкая:

Могли ли вы все-таки претендовать на медальный результат в Пекине? Могла ли быть медаль в Пекине и поедут ли спортсмены на ОИ-2026?

Дмитрий Лазовский:

Во взрослом спорте чудес не бывает. Юлия Силипицкая:

Вообще собираетесь на следующие, 2026? Дмитрий Лазовский:

Конечно, собираемся. Последний старт сезона прошел, начался новый цикл подготовки. Юлия Силипицкая:

Вы готовитесь сейчас к летним мероприятиям? Дмитрий Лазовский:

В олимпийский сезон мы акцентируем внимание полностью на зиме, и вся подготовка строится там. Сейчас сезон нестандартный будет. Конечно, хотелось бы попробовать свои силы в летних первенствах. Юлия Силипицкая:

Вы спорите с тренерами по подготовке? Дмитрий Лазовский:

Обсуждения всегда присутствуют. Когда закончились Олимпийские игры, мы сразу продолжили готовиться к следующим этапам Кубка мира и до самого последнего момента готовились, выполняли работу. Было несколько дней перезагрузки. Хорошо, что приехали домой и набрались энергии. Юлия Силипицкая:

Где биатлонисты берут энергию? Дима. Говорите, вас, наверное, девушка мотивирует? «Мое вдохновение – моя девушка»

Дмитрий Лазовский:

Да. Юлия Силипицкая:

Так надо так и сказать: мое вдохновение – моя девушка. Дмитрий Лазовский:

Все правильно вы говорите. Юлия Силипицкая:

Вы очень много времени проводите на сборах. Как складывается личная жизнь? Дмитрий Лазовский:

Моя девушка понимает меня, принимает и ждет. Вечером приходишь с тренировки, с ужина – созвон с девушкой, домой позвонил маме. Так весь вечер и проходит. Что положительного отметили на чемпионате России?

Дмитрий Лазовский:

Состояние трассы. В целом то, что много снега. Трасса без каких-либо изъянов. Это был самый большой плюс. Когда зритель стоит на трассе и поддерживает спортсмена, это заряжает, мотивирует двигаться. Нет времени нюни распускать. Все время хочется быть в этой борьбе, в этом огне. Юлия Силипицкая:

За вас болели россияне? Дмитрий Лазовский:

Да. Юлия Силипицкая:

Кем ты хотел стать в детстве? «Хотел быть каким-нибудь суперсекретным агентом»