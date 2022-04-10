«Моё вдохновение – моя девушка». Как биатлонисты совмещают мировые соревнования и личную жизнь, рассказал Дмитрий Лазовский
Новости Беларуси. В понедельник, 4 апреля, вернулись на родину биатлонисты в качестве чемпионов России, также им удалось привезти и серебро, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Снежный сезон завершен. Чем займутся ребята и какие их дальнейшие планы, мы поинтересовались у Дмитрия Лазовского и Никиты Лобастова.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Чем отличается взрослый биатлон от юниорского?
«Все мелочи должны сойтись воедино. Там чудес не бывает»
Дмитрий Лазовский, призер этапов Кубка мира, чемпион России (биатлон):
Взрослый биатлон – там все мелочи сходятся воедино. Чтобы выдать топовый результат, все мелочи должны сойтись воедино. Там чудес не бывает.
Юлия Силипицкая:
А в юниорском?
Дмитрий Лазовский:
В юниорском все больше темные лошадки.
Юлия Силипицкая:
Нет стабильности, да?
Дмитрий Лазовский:
Да. Там на детском драйве можно проскочить.
Юлия Силипицкая:
То есть у вас бывает такое: раз – и проскочил?
Биатлонист Никита Лобастов: мы могли претендовать на медаль Олимпийских игр в Пекине – читайте далее.
Дмитрий Лазовский:
Да. То есть это не чудеса прямо были. Я показал свой закономерный результат, к которому был готов. Если брать отдельно прошлый год – все равно этап взросления, системной работы на Кубке мира. Есть такой период, что надо это переварить, повзрослеть.
Юлия Силипицкая:
Как взрослел?
Дмитрий Лазовский:
Ломало немножко.
Юлия Силипицкая:
Ломало кости, хвост отваливался?
Дмитрий Лазовский:
Психологически.
Юлия Силипицкая:
Этап Кубка мира, бронза. Вы повторили 12-летний успех. Как на юниорском?
Дмитрий Лазовский:
Мы реально были готовы к медали. Можно сказать, уже с утра проснулись и понимали, что все реально, все возможно.
Юлия Силипицкая:
Могли ли вы все-таки претендовать на медальный результат в Пекине?
Могла ли быть медаль в Пекине и поедут ли спортсмены на ОИ-2026?
Дмитрий Лазовский:
Во взрослом спорте чудес не бывает.
Юлия Силипицкая:
Вообще собираетесь на следующие, 2026?
Дмитрий Лазовский:
Конечно, собираемся. Последний старт сезона прошел, начался новый цикл подготовки.
Юлия Силипицкая:
Вы готовитесь сейчас к летним мероприятиям?
Дмитрий Лазовский:
В олимпийский сезон мы акцентируем внимание полностью на зиме, и вся подготовка строится там. Сейчас сезон нестандартный будет. Конечно, хотелось бы попробовать свои силы в летних первенствах.
Юлия Силипицкая:
Вы спорите с тренерами по подготовке?
Дмитрий Лазовский:
Обсуждения всегда присутствуют. Когда закончились Олимпийские игры, мы сразу продолжили готовиться к следующим этапам Кубка мира и до самого последнего момента готовились, выполняли работу. Было несколько дней перезагрузки. Хорошо, что приехали домой и набрались энергии.
Юлия Силипицкая:
Где биатлонисты берут энергию? Дима. Говорите, вас, наверное, девушка мотивирует?
«Мое вдохновение – моя девушка»
Дмитрий Лазовский:
Да.
Юлия Силипицкая:
Так надо так и сказать: мое вдохновение – моя девушка.
Дмитрий Лазовский:
Все правильно вы говорите.
Юлия Силипицкая:
Вы очень много времени проводите на сборах. Как складывается личная жизнь?
Дмитрий Лазовский:
Моя девушка понимает меня, принимает и ждет. Вечером приходишь с тренировки, с ужина – созвон с девушкой, домой позвонил маме. Так весь вечер и проходит.
Что положительного отметили на чемпионате России?
Дмитрий Лазовский:
Состояние трассы. В целом то, что много снега. Трасса без каких-либо изъянов. Это был самый большой плюс. Когда зритель стоит на трассе и поддерживает спортсмена, это заряжает, мотивирует двигаться. Нет времени нюни распускать. Все время хочется быть в этой борьбе, в этом огне.
Юлия Силипицкая:
За вас болели россияне?
Дмитрий Лазовский:
Да.
Юлия Силипицкая:
Кем ты хотел стать в детстве?
«Хотел быть каким-нибудь суперсекретным агентом»
Дмитрий Лазовский:
Хотел быть каким-нибудь суперсекретным агентом. Классе в 7-9 были мысли о дизайне или инженерии. Но все-таки понял, что хочу быть спортсменом.
Юлия Силипицкая:
И юристом.
Дмитрий Лазовский:
По совместительству.
Юлия Силипицкая:
Надеемся, что через четыре с хвостиком лет мы, вполне возможно, встретимся и вы в эту студию внесете свои заветные олимпийские медали.