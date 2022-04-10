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  • «Моё вдохновение – моя девушка». Как биатлонисты совмещают мировые соревнования и личную жизнь, рассказал Дмитрий Лазовский

«Моё вдохновение – моя девушка». Как биатлонисты совмещают мировые соревнования и личную жизнь, рассказал Дмитрий Лазовский

10 апреля 2022 17:21
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Новости Беларуси. В понедельник, 4 апреля, вернулись на родину биатлонисты в качестве чемпионов России, также им удалось привезти и серебро, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Снежный сезон завершен. Чем займутся ребята и какие их дальнейшие планы, мы поинтересовались у Дмитрия Лазовского и Никиты Лобастова.

Юлия Силипицкая, СТВ:
Чем отличается взрослый биатлон от юниорского?

«Все мелочи должны сойтись воедино. Там чудес не бывает»

«Моё вдохновение – моя девушка». Как биатлонисты совмещают мировые соревнования и личную жизнь, рассказал Дмитрий Лазовский-1

Дмитрий Лазовский, призер этапов Кубка мира, чемпион России (биатлон):
Взрослый биатлон – там все мелочи сходятся воедино. Чтобы выдать топовый результат, все мелочи должны сойтись воедино. Там чудес не бывает.

Юлия Силипицкая:
А в юниорском?

Дмитрий Лазовский:
В юниорском все больше темные лошадки.

Юлия Силипицкая:
Нет стабильности, да?

Дмитрий Лазовский:
Да. Там на детском драйве можно проскочить.

Юлия Силипицкая:
То есть у вас бывает такое: раз – и проскочил?

Биатлонист Никита Лобастов: мы могли претендовать на медаль Олимпийских игр в Пекине – читайте далее.

«Моё вдохновение – моя девушка». Как биатлонисты совмещают мировые соревнования и личную жизнь, рассказал Дмитрий Лазовский-4

Дмитрий Лазовский:
Да. То есть это не чудеса прямо были. Я показал свой закономерный результат, к которому был готов. Если брать отдельно прошлый год – все равно этап взросления, системной работы на Кубке мира. Есть такой период, что надо это переварить, повзрослеть.

Юлия Силипицкая:
Как взрослел?

Дмитрий Лазовский:
Ломало немножко.

Юлия Силипицкая:
Ломало кости, хвост отваливался?

Дмитрий Лазовский:
Психологически.

Юлия Силипицкая:
Этап Кубка мира, бронза. Вы повторили 12-летний успех. Как на юниорском?

Дмитрий Лазовский:
Мы реально были готовы к медали. Можно сказать, уже с утра проснулись и понимали, что все реально, все возможно.

Юлия Силипицкая:
Могли ли вы все-таки претендовать на медальный результат в Пекине?

Могла ли быть медаль в Пекине и поедут ли спортсмены на ОИ-2026?

«Моё вдохновение – моя девушка». Как биатлонисты совмещают мировые соревнования и личную жизнь, рассказал Дмитрий Лазовский-7

Дмитрий Лазовский:
Во взрослом спорте чудес не бывает.

Юлия Силипицкая:
Вообще собираетесь на следующие, 2026?

Дмитрий Лазовский:
Конечно, собираемся. Последний старт сезона прошел, начался новый цикл подготовки.

Юлия Силипицкая:
Вы готовитесь сейчас к летним мероприятиям?

Дмитрий Лазовский:
В олимпийский сезон мы акцентируем внимание полностью на зиме, и вся подготовка строится там. Сейчас сезон нестандартный будет. Конечно, хотелось бы попробовать свои силы в летних первенствах.

Юлия Силипицкая:
Вы спорите с тренерами по подготовке?

Дмитрий Лазовский:
Обсуждения всегда присутствуют. Когда закончились Олимпийские игры, мы сразу продолжили готовиться к следующим этапам Кубка мира и до самого последнего момента готовились, выполняли работу. Было несколько дней перезагрузки. Хорошо, что приехали домой и набрались энергии.

Юлия Силипицкая:
Где биатлонисты берут энергию? Дима. Говорите, вас, наверное, девушка мотивирует?

«Мое вдохновение – моя девушка»

«Моё вдохновение – моя девушка». Как биатлонисты совмещают мировые соревнования и личную жизнь, рассказал Дмитрий Лазовский-10

Дмитрий Лазовский:
Да.

Юлия Силипицкая:
Так надо так и сказать: мое вдохновение – моя девушка.

Дмитрий Лазовский:
Все правильно вы говорите.

Юлия Силипицкая:
Вы очень много времени проводите на сборах. Как складывается личная жизнь?

Дмитрий Лазовский:
Моя девушка понимает меня, принимает и ждет. Вечером приходишь с тренировки, с ужина – созвон с девушкой, домой позвонил маме. Так весь вечер и проходит.

Что положительного отметили на чемпионате России?

«Моё вдохновение – моя девушка». Как биатлонисты совмещают мировые соревнования и личную жизнь, рассказал Дмитрий Лазовский-13

Дмитрий Лазовский:
Состояние трассы. В целом то, что много снега. Трасса без каких-либо изъянов. Это был самый большой плюс. Когда зритель стоит на трассе и поддерживает спортсмена, это заряжает, мотивирует двигаться. Нет времени нюни распускать. Все время хочется быть в этой борьбе, в этом огне.

Юлия Силипицкая:
За вас болели россияне?

Дмитрий Лазовский:
Да.

Юлия Силипицкая:
Кем ты хотел стать в детстве?

«Хотел быть каким-нибудь суперсекретным агентом»

«Моё вдохновение – моя девушка». Как биатлонисты совмещают мировые соревнования и личную жизнь, рассказал Дмитрий Лазовский-16

Дмитрий Лазовский:
Хотел быть каким-нибудь суперсекретным агентом. Классе в 7-9 были мысли о дизайне или инженерии. Но все-таки понял, что хочу быть спортсменом.

Юлия Силипицкая:
И юристом.

Дмитрий Лазовский:
По совместительству.

Юлия Силипицкая:
Надеемся, что через четыре с хвостиком лет мы, вполне возможно, встретимся и вы в эту студию внесете свои заветные олимпийские медали.

# Биатлон # Юлия Силипицкая # Дмитрий Лазовский # Фотофакт

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