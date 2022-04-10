Биатлонист Никита Лобастов: мы могли претендовать на медаль Олимпийских игр в Пекине
Новости Беларуси. В понедельник, 4 апреля, вернулись на родину биатлонисты в качестве чемпионов России, также им удалось привезти и серебро, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Снежный сезон завершен. Чем займутся ребята и какие их дальнейшие планы, мы поинтересовались у Дмитрия Лазовского и Никиты Лобастова.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Чем отличается взрослый биатлон от юниорского?
«Бывают, конечно, уникумы, которые сразу выстреливают»
Никита Лобастов, призер этапов Кубка мира, чемпион России (биатлон):
Переход на взрослый спорт – это достаточно сложный…
Юлия Силипицкая:
Вы же такие закаленные всем, и снегом в том числе.
Никита Лобастов:
Это сейчас уже более-менее, а когда только начали выступать, сразу же возрастает уровень, и обычно юниоры теряются первое время. Бывают, конечно, уникумы, которые сразу выстреливают.
Юлия Силипицкая:
Никита, то есть ты не уникум?
Никита Лобастов:
Я себя таким не считаю.
Юлия Силипицкая:
Могли ли вы все-таки претендовать на медальный результат в Пекине?
«Мы могли претендовать на медаль»
Никита Лобастов:
Мы могли претендовать на медаль, особенно в командной гонке, эстафетах. Примерно 5-6 команд претендовали одинаково. Очень сильными были норвежцы, но за 2-3 место могли бороться сразу несколько команд. Я думаю, что мы тоже были в их числе.
Юлия Силипицкая:
То есть вы были готовы к этому?
Никита Лобастов:
Да, я думаю, что мы были готовы на медали в эстафетах. Было видно, что мы боролись. Конечно, боролись не только мы – соперники тоже, поэтому немножко не получилось.
Юлия Силипицкая:
Вообще собираетесь на следующие, 2026?
Никита Лобастов:
Однозначно собираемся.
Юлия Силипицкая:
Вы спорите с тренерами по подготовке?
Никита Лобастов:
Не спорим, но часто задаем вопросы.
Где биатлонисты берут энергию?
Юлия Силипицкая:
Никита, где ты подзаряжаешься?
Никита Лобастов:
Наверное, так же, как и Дима. Немножко разгрузился, отошел от всех прошедших событий и приехал в Россию уже более расслабленный. Получал удовольствие от гонок, тренировок.
Юлия Силипицкая:
А что вы там положительного отметили?
Никита Лобастов:
Последние годы выступаем – в Европе, как правило, стараются спасать трассу, потому что погода не всегда бывает зимняя.
Юлия Силипицкая:
С чем бы вы сравнили чемпионат России?
Никита Лобастов:
Кубок IBU, чемпионат Европы – примерно так. Очень много болельщиков, телевидение.
Юлия Силипицкая:
За вас болели россияне?
Никита Лобастов:
Да, конечно. Поддерживали, кричали.
Юлия Силипицкая:
Вы очень много времени проводите на сборах. Как складывается личная жизнь?
«Есть промежутки между соревнованиями»
Никита Лобастов:
Есть промежутки между соревнованиями. Часто к ребятам приезжают семьи.
Юлия Силипицкая:
То есть к вам мамы приезжают как в пионерлагерь?
Никита Лобастов:
Мамы редко. Обычно приезжают либо мужья, либо жены, либо девушки, либо парни.
Юлия Силипицкая:
Никита, кто приезжает к вам?
Никита Лобастов:
Пусть это останется в секрете.
Когда я был маленьким, все мысли были только о спортивных результатах
Юлия Силипицкая:
Кем ты хотел стать в детстве?
Никита Лобастов:
Когда я был маленьким, начал заниматься биатлоном, у меня все мысли были только о спортивных результатах. Я давно занимаюсь, еще очень далек от того уровня, который хотелось бы достичь. Поэтому пока думаю только об этом. А в будущем душа больше лежит заниматься своим делом. Наверное, это будет что-то на благо спорта.
Юлия Силипицкая:
Надеемся, что через четыре с хвостиком лет мы, вполне возможно, встретимся и вы в эту студию внесете свои заветные олимпийские медали.
«Мое вдохновение – моя девушка». Как биатлонисты совмещают мировые соревнования и личную жизнь, рассказал Дмитрий Лазовский (подробности здесь).