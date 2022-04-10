Биатлонист Никита Лобастов: мы могли претендовать на медаль Олимпийских игр в Пекине

Новости Беларуси. В понедельник, 4 апреля, вернулись на родину биатлонисты в качестве чемпионов России, также им удалось привезти и серебро, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Снежный сезон завершен. Чем займутся ребята и какие их дальнейшие планы, мы поинтересовались у Дмитрия Лазовского и Никиты Лобастова. Юлия Силипицкая, СТВ:

Чем отличается взрослый биатлон от юниорского? «Бывают, конечно, уникумы, которые сразу выстреливают»

Никита Лобастов, призер этапов Кубка мира, чемпион России (биатлон):

Переход на взрослый спорт – это достаточно сложный… Юлия Силипицкая:

Вы же такие закаленные всем, и снегом в том числе. Никита Лобастов:

Это сейчас уже более-менее, а когда только начали выступать, сразу же возрастает уровень, и обычно юниоры теряются первое время. Бывают, конечно, уникумы, которые сразу выстреливают. Юлия Силипицкая:

Никита, то есть ты не уникум? Никита Лобастов:

Я себя таким не считаю. Юлия Силипицкая:

Могли ли вы все-таки претендовать на медальный результат в Пекине? «Мы могли претендовать на медаль»

Никита Лобастов:

Мы могли претендовать на медаль, особенно в командной гонке, эстафетах. Примерно 5-6 команд претендовали одинаково. Очень сильными были норвежцы, но за 2-3 место могли бороться сразу несколько команд. Я думаю, что мы тоже были в их числе. Юлия Силипицкая:

То есть вы были готовы к этому? Никита Лобастов:

Да, я думаю, что мы были готовы на медали в эстафетах. Было видно, что мы боролись. Конечно, боролись не только мы – соперники тоже, поэтому немножко не получилось. Юлия Силипицкая:

Вообще собираетесь на следующие, 2026? Никита Лобастов:

Однозначно собираемся. Юлия Силипицкая:

Вы спорите с тренерами по подготовке? Никита Лобастов:

Не спорим, но часто задаем вопросы. Где биатлонисты берут энергию?

Юлия Силипицкая:

Никита, где ты подзаряжаешься? Никита Лобастов:

Наверное, так же, как и Дима. Немножко разгрузился, отошел от всех прошедших событий и приехал в Россию уже более расслабленный. Получал удовольствие от гонок, тренировок. Юлия Силипицкая:

А что вы там положительного отметили? Никита Лобастов:

Последние годы выступаем – в Европе, как правило, стараются спасать трассу, потому что погода не всегда бывает зимняя. Юлия Силипицкая:

С чем бы вы сравнили чемпионат России? Никита Лобастов:

Кубок IBU, чемпионат Европы – примерно так. Очень много болельщиков, телевидение. Юлия Силипицкая:

За вас болели россияне? Никита Лобастов:

Да, конечно. Поддерживали, кричали. Юлия Силипицкая:

Вы очень много времени проводите на сборах. Как складывается личная жизнь? «Есть промежутки между соревнованиями»

Никита Лобастов:

Есть промежутки между соревнованиями. Часто к ребятам приезжают семьи. Юлия Силипицкая:

То есть к вам мамы приезжают как в пионерлагерь? Никита Лобастов:

Мамы редко. Обычно приезжают либо мужья, либо жены, либо девушки, либо парни. Юлия Силипицкая:

Никита, кто приезжает к вам? Никита Лобастов:

Пусть это останется в секрете. Когда я был маленьким, все мысли были только о спортивных результатах