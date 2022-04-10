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Биатлонист Никита Лобастов: мы могли претендовать на медаль Олимпийских игр в Пекине

10 апреля 2022 17:09
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Новости Беларуси. В понедельник, 4 апреля, вернулись на родину биатлонисты в качестве чемпионов России, также им удалось привезти и серебро, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Снежный сезон завершен. Чем займутся ребята и какие их дальнейшие планы, мы поинтересовались у Дмитрия Лазовского и Никиты Лобастова.

Юлия Силипицкая, СТВ:
Чем отличается взрослый биатлон от юниорского?

«Бывают, конечно, уникумы, которые сразу выстреливают»

Биатлонист Никита Лобастов: мы могли претендовать на медаль Олимпийских игр в Пекине-1

Никита Лобастов, призер этапов Кубка мира, чемпион России (биатлон):
Переход на взрослый спорт – это достаточно сложный…

Юлия Силипицкая:
Вы же такие закаленные всем, и снегом в том числе.

Никита Лобастов:
Это сейчас уже более-менее, а когда только начали выступать, сразу же возрастает уровень, и обычно юниоры теряются первое время. Бывают, конечно, уникумы, которые сразу выстреливают.

Юлия Силипицкая:
Никита, то есть ты не уникум?

Никита Лобастов:
Я себя таким не считаю.

Юлия Силипицкая:
Могли ли вы все-таки претендовать на медальный результат в Пекине?

«Мы могли претендовать на медаль»

Биатлонист Никита Лобастов: мы могли претендовать на медаль Олимпийских игр в Пекине-4

Никита Лобастов:
Мы могли претендовать на медаль, особенно в командной гонке, эстафетах. Примерно 5-6 команд претендовали одинаково. Очень сильными были норвежцы, но за 2-3 место могли бороться сразу несколько команд. Я думаю, что мы тоже были в их числе.

Юлия Силипицкая:
То есть вы были готовы к этому?

Никита Лобастов:
Да, я думаю, что мы были готовы на медали в эстафетах. Было видно, что мы боролись. Конечно, боролись не только мы – соперники тоже, поэтому немножко не получилось.

Юлия Силипицкая:
Вообще собираетесь на следующие, 2026?

Никита Лобастов:
Однозначно собираемся.

Юлия Силипицкая:
Вы спорите с тренерами по подготовке?

Никита Лобастов:
Не спорим, но часто задаем вопросы.

Где биатлонисты берут энергию?

Биатлонист Никита Лобастов: мы могли претендовать на медаль Олимпийских игр в Пекине-7

Юлия Силипицкая:
Никита, где ты подзаряжаешься?

Никита Лобастов:
Наверное, так же, как и Дима. Немножко разгрузился, отошел от всех прошедших событий и приехал в Россию уже более расслабленный. Получал удовольствие от гонок, тренировок.

Юлия Силипицкая:
А что вы там положительного отметили?

Никита Лобастов:
Последние годы выступаем – в Европе, как правило, стараются спасать трассу, потому что погода не всегда бывает зимняя.

Юлия Силипицкая:
С чем бы вы сравнили чемпионат России?

Никита Лобастов:
Кубок IBU, чемпионат Европы – примерно так. Очень много болельщиков, телевидение.

Юлия Силипицкая:
За вас болели россияне?

Никита Лобастов:
Да, конечно. Поддерживали, кричали.

Юлия Силипицкая:
Вы очень много времени проводите на сборах. Как складывается личная жизнь?

«Есть промежутки между соревнованиями»

Биатлонист Никита Лобастов: мы могли претендовать на медаль Олимпийских игр в Пекине-10

Никита Лобастов:
Есть промежутки между соревнованиями. Часто к ребятам приезжают семьи.

Юлия Силипицкая:
То есть к вам мамы приезжают как в пионерлагерь?

Никита Лобастов:
Мамы редко. Обычно приезжают либо мужья, либо жены, либо девушки, либо парни.

Юлия Силипицкая:
Никита, кто приезжает к вам?

Никита Лобастов:
Пусть это останется в секрете.

Когда я был маленьким, все мысли были только о спортивных результатах

Биатлонист Никита Лобастов: мы могли претендовать на медаль Олимпийских игр в Пекине-13

Юлия Силипицкая:
Кем ты хотел стать в детстве?

Никита Лобастов:
Когда я был маленьким, начал заниматься биатлоном, у меня все мысли были только о спортивных результатах. Я давно занимаюсь, еще очень далек от того уровня, который хотелось бы достичь. Поэтому пока думаю только об этом. А в будущем душа больше лежит заниматься своим делом. Наверное, это будет что-то на благо спорта.

Юлия Силипицкая:
Надеемся, что через четыре с хвостиком лет мы, вполне возможно, встретимся и вы в эту студию внесете свои заветные олимпийские медали.

«Мое вдохновение – моя девушка». Как биатлонисты совмещают мировые соревнования и личную жизнь, рассказал Дмитрий Лазовский (подробности здесь).

# Биатлон # Юлия Силипицкая # Никита Лобастов # Фотофакт

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