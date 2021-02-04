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Список травмированных хоккеистов минского «Динамо» пополнил Владислав Колячонок

04 февраля 2021 21:29
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Новости Беларуси. В список травмированных игроков минского хоккейного клуба «Динамо» внесен Владислав Колячонок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

19-летний защитник, сыгравший в этом сезоне в 46 матчах чемпионата КХЛ, получил повреждение во время игры с «Авангардом» 2 февраля.

Список травмированных хоккеистов минского «Динамо» пополнил Владислав Колячонок-1

В списке травмированных «зубров» уже находятся Илья Соловьев, Райан Спунер, Дмитрий Буйницкий, Владислав Еременко и Павел Варфоломеев. Следующий матч «Динамо» сыграет в пятницу, 5 января, в гостях против «Витязя».

Список травмированных хоккеистов минского «Динамо» пополнил Владислав Колячонок-4

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович отстранен от матчей НХЛ по протоколу COVID-19. Теперь у «дьяволов» недоступны уже 17 игроков. Ближайшие матчи команды из-за вспышки коронавируса были перенесены.

# Хоккей Беларуси # Владислав Колячонок # Илья Соловьев # Райан Спунер # Дмитрий Буйницкий # Владислав Ерёменко # Павел Варфоломеев # Егор Шарангович # Фотофакт

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