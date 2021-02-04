Список травмированных хоккеистов минского «Динамо» пополнил Владислав Колячонок

Новости Беларуси. В список травмированных игроков минского хоккейного клуба «Динамо» внесен Владислав Колячонок, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 19-летний защитник, сыгравший в этом сезоне в 46 матчах чемпионата КХЛ, получил повреждение во время игры с «Авангардом» 2 февраля.

В списке травмированных «зубров» уже находятся Илья Соловьев, Райан Спунер, Дмитрий Буйницкий, Владислав Еременко и Павел Варфоломеев. Следующий матч «Динамо» сыграет в пятницу, 5 января, в гостях против «Витязя».