Женская сборная обыграла Великобританию и отыгралась в матче отбора на Евро-2021 по баскетболу

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси обыграла Великобританию в матче отбора на чемпионат Европы – 2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Большая часть поединка проходила в абсолютно равной борьбе, после трех четвертей подопечные Трофимовой вели всего 1 очко. Но в заключительном отрезке белоруски выглядели гораздо увереннее островитянок – 15:6 за финальные 10 минут и 67:57 в нашу пользу в итоге.

Теперь картина в нашей отборочной тройке выглядит следующим образом: сборная Беларуси идет второй, в ее активе 5 очков, на 1 балл больше у британок, на 1 очко меньше у полек.