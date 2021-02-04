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Женская сборная обыграла Великобританию и отыгралась в матче отбора на Евро-2021 по баскетболу

04 февраля 2021 18:33
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси обыграла Великобританию в матче отбора на чемпионат Европы – 2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Большая часть поединка проходила в абсолютно равной борьбе, после трех четвертей подопечные Трофимовой вели всего 1 очко. Но в заключительном отрезке белоруски выглядели гораздо увереннее островитянок – 15:6 за финальные 10 минут и 67:57 в нашу пользу в итоге.

Теперь картина в нашей отборочной тройке выглядит следующим образом: сборная Беларуси идет второй, в ее активе 5 очков, на 1 балл больше у британок, на 1 очко меньше у полек.

Женская сборная обыграла Великобританию и отыгралась в матче отбора на Евро-2021 по баскетболу -1

Всего в отборе участвуют 32 сборные, разбитые на 9 групп. На континентальный форум из каждого пула выйдет его победитель, также путевки на турнир получат еще пять лучших команд, занявших второе место. Чтобы выходить на Евро напрямую, в последнем матче отбора в субботу, 6 февраля, нашим девушкам нужно обыграть Польшу.

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Фотофакт

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