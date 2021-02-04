В «Раубичах» стартует Кубок Европы по фристайлу

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по фристайлу готовится выступить на очередном старте – домашнем Кубке Европы. Он пройдет с 5 по 7 февраля в «Раубичах», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спорткомплекс достойно справился с организацией этапа Кубка мира в предыдущие выходные. На таком же уровне, как ожидается, пройдет и европейский турнир.

«Раубичи снова приняли этап Кубка мира по фристайлу». Наталья Федорцова о главном спортивном событии недели

В пятницу и субботу (5 и 6 февраля) состоятся личные соревнования, а в воскресенье пройдет командный турнир.