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В «Раубичах» стартует Кубок Европы по фристайлу

04 февраля 2021 21:12
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по фристайлу готовится выступить на очередном старте – домашнем Кубке Европы. Он пройдет с 5 по 7 февраля в «Раубичах», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В «Раубичах» стартует Кубок Европы по фристайлу-1

Спорткомплекс достойно справился с организацией этапа Кубка мира в предыдущие выходные. На таком же уровне, как ожидается, пройдет и европейский турнир.

«Раубичи снова приняли этап Кубка мира по фристайлу». Наталья Федорцова о главном спортивном событии недели

В пятницу и субботу (5 и 6 февраля) состоятся личные соревнования, а в воскресенье пройдет командный турнир.

В «Раубичах» стартует Кубок Европы по фристайлу-4

Сейчас наша команда начинает отрезок подготовки к чемпионату мира в Казахстане, который состоится в марте. В планах сборной, помимо Кубка Европы, участие в чемпионате и кубке страны. Эти соревнования станут тестовыми для команды для внутреннего отбора на мировое первенство.

# Фристайл # Фотофакт

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