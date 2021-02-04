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«Белазовец-2021». Итоги матчей 4 февраля

04 февраля 2021 21:14
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Новости Беларуси. В Жодино продолжается традиционный предсезонный турнир по футболу «Белазовец-2021». В этом году участие принимают сразу 8 команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Белазовец-2021». Итоги матчей 4 февраля-1

Это коллективы высшей лиги – «Торпедо-БелАЗ», «Неман», «Слуцк», «Ислочь», трио представителей первой лиги – дзержинский «Арсенал», «Белшина» и «Крумкачы», а также дублирующий состав минского «Динамо».

В четверг, 4 февраля, состоялись две игры: «Арсенал» был сильнее второго состава «Динамо» – 4:2, а «Крумкачы» взяли верх над «Белшиной» – 2:1.

«Белазовец-2021». Итоги матчей 4 февраля-4

Обладателем трофея в 2020 году стал футбольный клуб «Слуцк».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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