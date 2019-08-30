Эльвира Герман рассказала о соперничестве с Алиной Талай и матче Европа-США
Новости Беларуси. На минском стадионе «Динамо» проходит чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Старт принесет спортсменам не только звание чемпиона, но и путевки на мировой форум в Доху и на будущие Олимпийские игры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соревновательная программа 30 августа была очень насыщенной. Уже известны первые победители соревнований. У девушек в беге на 1500 метров лучшей стала Екатерина Корнеенко. На женской стометровке равной не было Кристине Тимоновской. А в прыжке в длину золото белорусского чемпионата у Анастасии Мирончик-Ивановой (спортсменка включена в состав команды Европы на легкоатлетический матч против США).
Но изюминкой сегодняшнего дня стал финал на 110 метров с барьерами у женщин. Здесь было две фаворитки – Эльвира Герман и Алина Талай. Победа досталась Герман.
«Выступать на родной арене – особое удовольствие»
Эльвира Герман, победительница чемпионата Беларуси по легкой атлетике (бег с барьерами):
Домашние старты для меня очень важны, и чемпионат Беларуси не стал исключением. Это возможность показать легкую атлетику. А выступать на родной арене – особое удовольствие.
Наталья Федорцова, корреспондент:
У вас очень насыщенный календарь, не было желания поберечь себя?
Эльвира Герман:
Я себя уже поберегла. После командного чемпионата Европы отдыхала три недели. Сейчас нужно готовиться к чемпионату миру, а это время самое подходящее. Так что все идет по плану. Пока цель на турнир – показать результат и разбегаться.
Соперничать с Алиной Талай очень интересно, есть конкуренция
Наталья Федорцова:
Сейчас соперничаете с Алиной Талай, это добавляет куража?
Эльвира Герман:
Это очень интересно, есть конкуренция. Думаю да, есть адреналин, кураж как у нее, так и у меня. Повторюсь, мне хочется показать результат и разбегаться перед матчем Европа – США.
Наталья Федорцова:
По сравнению с Европейскими играми болельщиков поубавилось, из-за этого не теряется ощущения соревнований?
Эльвира Герман:
Есть чувство спокойствия. Нет куража, как на чемпионатах мира или Европы. Все проходит, можно сказать, по накатанной. Ощущается, что старт домашний. Конечно, с атмосферой на Европейских играх не сравнить, но, думаю, что к матчу Европа – США народ подтянется.
«Не хочется проигрывать американским бегуньям, тем более на родном стадионе»
Наталья Федорцова:
Кстати, о матчевой встрече: чего ждете от нее?
Эльвира Герман:
Конечно же, нужно хорошо выступить. Не хочется проигрывать американским бегуньям, тем более на родном стадионе. Будем выкладываться в силу своих возможностей. Конечно, я понимаю, что не смогу переплюнуть ту же Шарику Нелвис. Но хочу приблизиться к своему лучшему результату.
«Жду, когда нашим болельщикам показать легкую атлетику высокого класса»
Наталья Федорцова:
Уже познакомились с составом соперников?
Эльвира Герман:
Если сравнивать с другими дисциплинами, то на барьерах будут самые сильные атлеты. И это очень классно – попробовать свои силы против них. Даже хотела, чтобы приехала та же Кендра Харрисон. Жду, когда нашим болельщикам показать легкую атлетику высокого класса.
Если смотреть со стороны титулов и значимости, то Европейские игры будут престижнее матча Европа – США
Наталья Федорцова:
Что для вас важнее: Европейские игры или матч Европа – США?
Эльвира Герман:
И то, и то имеет значение. Грядущий матч – историческое событие, спустя столько лет он вновь проводится, поэтому важно принять в нем участие. Но если смотреть со стороны титулов и значимости, то Европейские игры будут престижнее.