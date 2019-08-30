Эльвира Герман рассказала о соперничестве с Алиной Талай и матче Европа-США

Новости Беларуси. На минском стадионе «Динамо» проходит чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Старт принесет спортсменам не только звание чемпиона, но и путевки на мировой форум в Доху и на будущие Олимпийские игры, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревновательная программа 30 августа была очень насыщенной. Уже известны первые победители соревнований. У девушек в беге на 1500 метров лучшей стала Екатерина Корнеенко. На женской стометровке равной не было Кристине Тимоновской. А в прыжке в длину золото белорусского чемпионата у Анастасии Мирончик-Ивановой (спортсменка включена в состав команды Европы на легкоатлетический матч против США). Но изюминкой сегодняшнего дня стал финал на 110 метров с барьерами у женщин. Здесь было две фаворитки – Эльвира Герман и Алина Талай. Победа досталась Герман. «Выступать на родной арене – особое удовольствие»

Эльвира Герман, победительница чемпионата Беларуси по легкой атлетике (бег с барьерами):

Домашние старты для меня очень важны, и чемпионат Беларуси не стал исключением. Это возможность показать легкую атлетику. А выступать на родной арене – особое удовольствие. Наталья Федорцова, корреспондент:

У вас очень насыщенный календарь, не было желания поберечь себя? Эльвира Герман:

Я себя уже поберегла. После командного чемпионата Европы отдыхала три недели. Сейчас нужно готовиться к чемпионату миру, а это время самое подходящее. Так что все идет по плану. Пока цель на турнир – показать результат и разбегаться.

Соперничать с Алиной Талай очень интересно, есть конкуренция Наталья Федорцова:

Сейчас соперничаете с Алиной Талай, это добавляет куража? Эльвира Герман:

Это очень интересно, есть конкуренция. Думаю да, есть адреналин, кураж как у нее, так и у меня. Повторюсь, мне хочется показать результат и разбегаться перед матчем Европа – США. Наталья Федорцова:

По сравнению с Европейскими играми болельщиков поубавилось, из-за этого не теряется ощущения соревнований? Эльвира Герман:

Есть чувство спокойствия. Нет куража, как на чемпионатах мира или Европы. Все проходит, можно сказать, по накатанной. Ощущается, что старт домашний. Конечно, с атмосферой на Европейских играх не сравнить, но, думаю, что к матчу Европа – США народ подтянется.

«Не хочется проигрывать американским бегуньям, тем более на родном стадионе» Наталья Федорцова:

Кстати, о матчевой встрече: чего ждете от нее? Эльвира Герман:

Конечно же, нужно хорошо выступить. Не хочется проигрывать американским бегуньям, тем более на родном стадионе. Будем выкладываться в силу своих возможностей. Конечно, я понимаю, что не смогу переплюнуть ту же Шарику Нелвис. Но хочу приблизиться к своему лучшему результату.

«Жду, когда нашим болельщикам показать легкую атлетику высокого класса» Наталья Федорцова:

Уже познакомились с составом соперников? Эльвира Герман:

Если сравнивать с другими дисциплинами, то на барьерах будут самые сильные атлеты. И это очень классно – попробовать свои силы против них. Даже хотела, чтобы приехала та же Кендра Харрисон. Жду, когда нашим болельщикам показать легкую атлетику высокого класса.