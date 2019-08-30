Почувствовали, что швейцарский хоккей более быстрый и агрессивный. «Юность» выиграла у «Лозанны» в хоккейной ЛЧ

Дружина Михаила Захарова на родном льду «Чижовка-Арены» принимала швейцарскую «Лозанну». Команды долгое время искали пути к воротам друг друга и на второй перерыв ушли со счетом 0:0.

На второй минуте третьего периода первыми удар нанесли минчане: вперед «красно-синих» вывел Кашкар. Затем Цыганков удвоил преимущество «Юности». Но «Лозанна» и не думала сдаваться – гости сумели отыграться 2:2 и перевести встречу в овертайм. В дополнительное время удача была на стороне «Юности» – 3:2.

Андрей Антонов, защитник ХК «Юность»:

Больше почувствовали, что швейцарский хоккей, скажем так, более быстрый, более агрессивный. Я думаю, что у них на выезде нам будет еще сложнее, потому что площадки будут меньше и скорость принятия решений будет быстрее. У нас же какое-то время ушло на адаптацию к такой скорости.

В воскресенье 1 сентября «Юность» продолжит свое выступление в Лиге чемпионов. Ждем в гости чешский «Тршинец», начало поединка в 16:00.