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Почувствовали, что швейцарский хоккей более быстрый и агрессивный. «Юность» выиграла у «Лозанны» в хоккейной ЛЧ

30 августа 2019 20:27
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Новости Беларуси. Минская «Юность» провела свой первый матч на групповом этапе нового розыгрыша хоккейной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружина Михаила Захарова на родном льду «Чижовка-Арены» принимала швейцарскую «Лозанну». Команды долгое время искали пути к воротам друг друга и на второй перерыв ушли со счетом 0:0.

Почувствовали, что швейцарский хоккей более быстрый и агрессивный. «Юность» выиграла у «Лозанны» в хоккейной ЛЧ-1

На второй минуте третьего периода первыми удар нанесли минчане: вперед «красно-синих» вывел Кашкар. Затем Цыганков удвоил преимущество «Юности». Но «Лозанна» и не думала сдаваться – гости сумели отыграться 2:2 и перевести встречу в овертайм. В дополнительное время удача была на стороне «Юности» – 3:2.

Почувствовали, что швейцарский хоккей более быстрый и агрессивный. «Юность» выиграла у «Лозанны» в хоккейной ЛЧ-4

Андрей Антонов, защитник ХК «Юность»:
Больше почувствовали, что швейцарский хоккей, скажем так, более быстрый, более агрессивный. Я думаю, что у них на выезде нам будет еще сложнее, потому что площадки будут меньше и скорость принятия решений будет быстрее. У нас же какое-то время ушло на адаптацию к такой скорости.

В воскресенье 1 сентября «Юность» продолжит свое выступление в Лиге чемпионов. Ждем в гости чешский «Тршинец», начало поединка в 16:00.

# Хоккей Беларуси # Андрей Антонов # Фотофакт

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