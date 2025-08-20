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В Польше на кукурузное поле упал и взорвался неизвестный объект

20 августа 2025 10:07
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В Польше на кукурузное поле упал и взорвался неизвестный объект-0

На территории Мазовецкого воеводства Польши произошло падение неизвестного объекта, который впоследствии взорвался, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в ночное время. На кукурузном поле, куда упал неизвестный объект, найдены сгоревшие обломки металла и пластика.

Польские правоохранители сообщают, что пострадавших в результате происшедшего нет, однако нарушено остекление нескольких домов.

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Фото: Pinterest

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