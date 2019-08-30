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Владимир Волчков о мастер-классах с детьми: «Очень прилично активирует мозги»

30 августа 2019 18:43
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Новости Беларуси. Поделиться опытом: 30 августа на кортах городского центра олимпийского резерва состоялся мастер-класс «Движение в теннисе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Волчков о мастер-классах с детьми: «Очень прилично активирует мозги»-1

Обучающий семинар был разделен на две части. Сперва тренеры национальной академии провели лекции для участников. У каждого спикера была своя тема: обсуждались инновационные системы в технике постановки тренировочного процесса, подход к удару, координация движений и работа ног.

Владимир Волчков о мастер-классах с детьми: «Очень прилично активирует мозги»-4

Вторая часть мастер-класса прошла в практическом ключе. Все ребята разделились на четыре подгруппы – по количеству тренеров – и отрабатывали основные элементы техники. На каждом корте юных спортсменов ждали свои задания и индивидуальный подход.

Владимир Волчков о мастер-классах с детьми: «Очень прилично активирует мозги»-7

Владимир Волчков, старший тренер мужской национальной команды по теннису:
Теннис – это очень интересный и очень координационно сложный вид спорта. И момент, когда с молодыми ребятами работаешь над закреплением техники, нужно максимально активировать возможности тела. Для этого используются дополнительные приспособления, подводящие упражнения. Некоторые из них мы показываем детям, тренерам, родителям в том числе.

Владимир Волчков о мастер-классах с детьми: «Очень прилично активирует мозги»-10

Каждый ребенок – это как новая тема. Нужно понять его возможности и очень быстро взвесить и оценить, что за короткий период времени может быть ему интересно. Поэтому такой хороший вызов для тренера. Думаю, что чаще надо привлекать наших молодых тренеров, потому что это очень прилично активирует мозги.

Владимир Волчков о мастер-классах с детьми: «Очень прилично активирует мозги»-13

Владимир Волчков о мастер-классах с детьми: «Очень прилично активирует мозги»-15

Владимир Волчков о мастер-классах с детьми: «Очень прилично активирует мозги»-17

# Теннис # Владимир Волчков # Фотофакт

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