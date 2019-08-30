Владимир Волчков о мастер-классах с детьми: «Очень прилично активирует мозги»

Новости Беларуси. Поделиться опытом: 30 августа на кортах городского центра олимпийского резерва состоялся мастер-класс «Движение в теннисе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обучающий семинар был разделен на две части. Сперва тренеры национальной академии провели лекции для участников. У каждого спикера была своя тема: обсуждались инновационные системы в технике постановки тренировочного процесса, подход к удару, координация движений и работа ног.

Вторая часть мастер-класса прошла в практическом ключе. Все ребята разделились на четыре подгруппы – по количеству тренеров – и отрабатывали основные элементы техники. На каждом корте юных спортсменов ждали свои задания и индивидуальный подход.

Владимир Волчков, старший тренер мужской национальной команды по теннису:

Теннис – это очень интересный и очень координационно сложный вид спорта. И момент, когда с молодыми ребятами работаешь над закреплением техники, нужно максимально активировать возможности тела. Для этого используются дополнительные приспособления, подводящие упражнения. Некоторые из них мы показываем детям, тренерам, родителям в том числе.