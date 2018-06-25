На ЧМ-2018 поляки уступили колумбийцам и потеряли шанс выйти в плей-офф

К концу первого тайма старания колумбийцев принесли свои плоды. На 40 минуте Хуан Кинтеро дал пас Хамесу Родригесу, который навесил мяч, а Ерри Мина замкнул подачу – 1:0.

В первом тайме поляки начали неплохо, но дожать противников у них не получалось. Ко второй половине первого тайма сборная Колумбии перехватила инициативу. В отличие от поляков, колумбийцы действовали напористее и слаженнее, не оставляя кого-то одного брать ворота.

Во втором тайме игра шла примерно так же, как и в первом. Сборная Польши играла слишком просто, в какой-то степени даже вяло. На 70 минуте Радамель Гарсия мчится к воротам противника, принимает пас Кинтеро и, оставшись с вратарём один на один, отправляет мяч в нижний угол – 2:0.

Перевести дух у сборной Польши не получилось. На 75 минуте Родригес пробежался с мячом по краю поля, сделал дальний пас Хуану Куадрадо, которого никто не блокировал, после чего игроку оставалось только отправить ещё один мяч в ворота соперников – 3:0.

Но полякам стоит отдать должное: совсем уж нехороший гол они не пропустили. На 84 минуте Фернандо Урибе получил навес, но мяч блокировал Ян Беднарек. Тогда Урибе попытался пробить пяткой, но Беднарек и вратарь Войцех Щенсный вновь не позволили, после чего пятый номер сборной Польши выбил мяч подальше.

Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу сборной Колумбии. Для Польши это поражение стало решающим на ЧМ-2018, поляки потеряли возможность выйти в плей-офф.