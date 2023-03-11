Соболенко: «Я должна показывать свой лучший теннис, чтобы выиграть»

Двое идут дальше, одна турнир покидает. Таковы краткие итоги матчей второго круга теннисного турнира категории 1 000 в американском Индиан-Уэллсе с участием белорусов. В 1/16-й финала сыграют Арина Соболенко и Илья Ивашко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вторая ракетка планеты легко прошла россиянку Евгению Родину. Просто для понимания, соперница располагается в 5-й сотне рейтинга. А потому должного сопротивления она оказать не могла и не оказала. Матч больше походил на тренировку для Соболенко. Она делала на корте что хотела. Превосходство было тотальным и очевидным. За все время фаворитка позволила оппонентке взять всего-то 2 гейма. Счет – 6:2 6:0. В следующем раунде Соболенко сразится с представительницей Украины Лесей Цуренко.

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:

Я чувствую себя тем же игроком, только с титулом победителя «Большого шлема». Мне все еще нужно выходить на корт, я должна показывать свой лучший теннис, чтобы выиграть новый турнир. Я продолжаю работать над собой. Спасибо за поддержку, она очень важна для меня.